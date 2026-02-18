Madrid detecta 1.788 VUT ilegales tras 2.042 inspecciones y recupera 497 para uso residencial

Archivo - Telefonillo de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 497 viviendas de uso turístico (VUT) ilegales han recuperado su uso residencial en Madrid entre mayo de 2024 y diciembre de 2025 tras 2.042 inspecciones, que detectaron 1.893 inmuebles, de los cuales 1.788 operaban sin título habilitante. Solo en 2025, 323 regularizaron su situación de forma voluntaria, un 10,2% más que en 2024.

Así lo ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha destacado que se ha cumplido en torno al 85% de los objetivos del 'Plan de Inspección Urbanística 2024-2025 de la ciudad de Madrid'.

Estamos satisfechos por el incremento de recursos humanos y materiales destinados al plan, que es el primero aprobado por este Ayuntamiento", ha explicado a los medios Carabante antes de presidir el Consejo Rector de la Agencia de Actividades.

El delegado ha destacado que la reducción de anuncios en plataformas digitales, unas 3.000 viviendas turísticas retiradas voluntariamente, demuestra que "el régimen sancionador debe ser el último escalón de la administración". "Primero está la información, la conciliación y el conocimiento de la normativa. No todas las viviendas fueron inspeccionadas ni sancionadas; muchas se retiraron voluntariamente tras conocer la normativa y el plan", ha explicado.

En este sentido, Carabante ha subrayado las dificultades a la hora de aplicar sanciones. "Cuando se inspeccionan hay que acreditar de manera fehaciente que se está prestando el servicio de vivienda turística, y eso no es tan sencillo", ha indicado. Como ejemplo, ha expuesto que el propietario puede decir que es de un familiar o que ha dejado de prestar la actividad, o que no hay nadie en el momento de la inspección, y que esto "no permite acreditar con prueba fehaciente que se desarrolla la actividad".

Sobre las sanciones, el delegado ha precisado que se han impuesto en torno a un centenar de sanciones mayores de 30.000 euros y que se seguirá aplicando el mayor régimen sancionador que permita la normativa.

En cuanto a las VUT legales, el edil ha señalado que "pueden aumentar, siempre garantizando que sean compatibles con el ámbito residencial y sin conflicto con los vecinos. Según ha apuntado Carabante, hay cerca de 1.400 VUT legales frente a las 1.100 de hace año y medio, mientras se continúa "cerrando" las ilegales.

"Yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir las ilegales e incrementar en la medida de lo posible para dar respuesta a la demanda que tenemos con aquellas que son legales", ha indicado el delegado.

Carabante también ha aclarado que la transformación de edificios en VUT se evalúa "caso por caso", según la calle y la parcela, y que no se trata de un incremento indiscriminado. "Yo creo que hay muchas veces compras de inversores de edificios completos que quieren mantener el ámbito residencial, que enseguida se salta la alarma en relación a que se van a convertir en viviendas de uso turístico. "Y francamente, por la información que tenemos, pues tenemos que ir caso por caso", ha subrayado.

MÁS MADRID: "UN MAQUILLAJE BARATO"

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto cree que las cifras que recoge la memoria del Plan "no se sostienen", con "órdenes de cese que nadie verifica y sanciones que la justicia está cuestionando".

Así lo ha trasladado el edil en declaraciones remitidas a la prensa, en las que ha señalado que la política de vivienda del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida es "una estafa".

"Almeida lleva meses repitiendo que ha eliminado 3.000 viviendas turísticas ilegales y la realidad de sus propios datos habla sólo de 497 y sin un solo acta que confirme que sus pisos turísticos han dejado realmente de funcionar. Además, el Ayuntamiento no inspecciona salvo que los vecinos se quejen. En 20 meses, ni una sola inspección de oficio", ha señalado.

Cree Nieto que Almeida no persigue las viviendas turísticas ilegales "porque no le da la gana" y el informe de la Agencia de Actividades "lo constata". "Y mientras tanto, miles de familias no encuentran piso y las viviendas turísticas ilegales siguen operando sus anchas en Madrid. Esto no es un plan, es un maquillaje barato", ha zanjado.

PSOE: "ES MENTIRA, EL EPITAFIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL"

Sobre la memoria del 'Plan de Inspección Urbanística 2024-2025 de la ciudad de Madrid', el concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo tacha de "mentira" el dato de clausura de 3.000 viivendas en Madrid del que ha presumido el Gobierno de Almeida:.

"Sabemos que ese dato es mentira y que sus propios datos le desmienten. El Ayuntamiento de Madrid solamente ha emitido 397 órdenes de cese contra VUT ilegales, no 3.000, y que de ellas solamente 176 se le han impuesto sanciones", ha afirmado en declaraciones remitidas a la prensa.

Señala Giraldo que estas cifras no son "para sacar pecho de nada" en un parque que cuenta con "más de 15.000 VUT ilegales". "Evidentemente este va a ser el epitafio de la incapacidad del Gobierno municipal para actuar contra la disciplina urbanística y especialmente en un problema tan grave para Madrid como es la legalidad en las viviendas de uso turístico", ha concluido Giraldo.

CARABANTE APUNTA A QUE LAS 3.000 VUT SE RETIRARON DE PLATAFORMAS

Preguntado por la prensa por este desfase de cifras, Carabante ha insistido a los medios que hay 3.000 viviendas turísticas anunciadas en las plataformas digitales que han dejado de estarlo y que por lo tanto "hay 3.000 viviendas menos" en Madrid sin que hubiese una inspección de por medio.

"Las 497 son viviendas que han sido inspeccionadas y, a través del régimen sancionador, se ha restablecido la legalidad. Hay otros que sin ser inspeccionados, como consecuencia del anuncio del Plan Reside, como consecuencia del anuncio del régimen de inspectores y también de la comunicación que se ha hecho, han decidido retirar la vivienda de uso turístico sin haber sido inspeccionados o sancionados", ha explicado.