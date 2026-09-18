Madrid entrega la Cruz de San Juan a 560 policías municipales en homenaje a sus 25 años de servicio

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la entrega de la Cruz de San Juan a los agentes de la Policía Municipal de Madrid que cumplen 25 años de servicio
La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la entrega de la Cruz de San Juan a los agentes de la Policía Municipal de Madrid que cumplen 25 años de servicio - AYUNTAMIENTO DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 18 septiembre 2026 14:18
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MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado hoy a 560 agentes de la Policía Municipal que cumplen 25 años de servicio haciéndoles entrega de la Cruz de San Juan en reconocimiento a su trayectoria profesional y su compromiso con la ciudad y con sus vecinos.

El acto, celebrado en la Nave de Villaverde, ha estado presidido por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que ha agradecido su trabajo durante este cuarto de siglo.

"Los madrileños saben que la Policía Municipal siempre va a estar ahí cuando se la necesite, como habéis demostrado en innumerables ocasiones, algunas realmente difíciles. Sois ese cuerpo que acompaña a los vecinos en el día a día, que recorre nuestros barrios dándonos confianza y seguridad", ha destacado.

El concejal del distrito, Orlando Chacón, así como mandos policiales y responsables de seguridad del área, se han sumado también a este homenaje a los 560 agentes, la mayoría de los cuales pertenecen a la 39ª promoción.

Además del distintivo, la policía Carolina Gómez, ya jubilada, ha recibido una metopa en reconocimiento a su "ejemplar trayectoria profesional, marcada por la "dedicación, el compromiso y la vocación de servicio".

En diciembre de 2006, cuando se encontraba de servicio, fue víctima del atentado terrorista perpetrado en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en el que ETA asesinó a dos personas, sufriendo heridas que le provocaron una incapacidad permanente.

"Quiero decirle a Carolina, y a todos vosotros, que Madrid os da las gracias. Somos conscientes del riesgo que corréis y del sacrificio que estáis dispuestos a hacer", ha subrayado la vicealcaldesa.

Durante su intervención, además, la delegada ha recordado "el refuerzo sin precedentes" del Gobierno municipal desde 2019, para dotar a la Policía Municipal de más medios y mejores condiciones, como la convocatoria de 2.800 plazas "que se ha reflejado en 700 policías más en las calles".

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, el presupuesto de este cuerpo ha crecido un 54% (hasta los 540 millones de euros), una inversión que se ha destinado, entre otras cosas, a ocho nuevas comisarías de distrito y a una unidad logística; a renovar la flota (61 millones) o a introducir mejores medios (dispositivos 'táser', drones, 183 cámaras de vigilancia, entre otros). "Un refuerzo histórico para un cuerpo que siempre responde", ha zanjado Sanz.

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