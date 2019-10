Madrid exige "reciprocidad" para acoger residuos en Valdemingómez y que pueda enviar después residuos a Loeches

Publicado 14/10/2019 12:28:42 CET

"No permitiremos que se produzca una situación de emergencia sanitaria en la Comunidad de Madrid", apunta Almeida

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra negociando con Mancomunidad del Este y el Gobierno regional el acogimiento de residuos en Valdemingómez tras el colmatado del vertedero de Alcalá, y entre las condiciones propuestas está la de la "reciprocidad", es decir, que después Madrid pueda enviar a la planta de Loeches la misma cantidad de residuos que haya recibido Valdemingómez.

Así lo ha aseverado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ante los medios de comunicación durante su visita a la sede de Down Madrid, donde ha precisado que el Gobierno municipal de Madrid ha planteado una serie de "condiciones razonables en cuanto a las toneladas, el precio que se puede aceptar, el periodo temporal y la reciprocidad para que luego sea el del Ayuntamiento el que envíe a la planta de Loeches las mismas toneladas que lleguen a Valdemingómez".

"Que sea gratuito para el Ayuntamiento de Madrid tanto el tratamiento actual de residuos, que se pague por el tratamiento actual la tasa fijada por el Ayuntamiento de Madrid, pero que luego sea gratuito para el Consistorio el envío de esas toneladas", ha explicado.

Ello después de que la Mancomunidad de municipios del Este aprobara remitir a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital la propuesta de convenio para que se enviar de forma temporal a Valdemingómez los residuos de 31 municipios de la región.

Concretamente, el borrador de convenio se sustentaría en remitir los residuos de esta localidades a Valdemingómez con una tasa de 30,2 euros (por tonelada), una fórmula que además garantizaría el tratamiento de reciclado de los restos (frente a lo que ocurre ahora en Alcalá), con el compromiso de no incinerarlos.

"Nosotros hemos establecido una serie de condiciones para firmar ese convenio de colaboración, y en virtud de si se aceptan o no, estaremos en virtud de aprobarlo", ha apuntado.

Entiende el regidor que se está "ante una situación que puede derivar en emergencia sanitaria por no tratar los residuos en un plazo determinado de tiempo", algo ante lo que "la ciudad de Madrid tampoco puede permanecer insensible".

Almeida ha puntualizado que esta situación nace "de la Mancomunidad, presidida por el alcalde de Alcalá (Javier Rodríguez Palacios), que no ha tenido la previsión suficiente para las obras en tiempo y forma, y sí digo que la ciudad de Madrid, en el caso de que se acepten esas condiciones, atenderá esa labor de solidaridad con los municipios de la corona metropolitana".

"EMERGENCIA SANITARIA"

Esto porque Madrid "no es una aldea gala que viva ajena". "Se han solicitado una serie de condiciones para ese convenio, y sí digo que no permitiremos que se produzca una situación de emergencia sanitaria en la Comunidad de Madrid como consecuencia de que no haya un lugar al que desplazar los residuos", ha lanzado a continuación.

Así, ha pedido "responsabilidad por parte de partidos políticos, sobre todo los que tuvieron responsabilidades en la última legislatura". A su juicio, "no pueden decir que se tienen que tratar los residuos de Rivas y Arganda, sin convenio, porque están gobernados por la izquierda y que ahora no se puedan asumir los residuos de la Mancomunidad".

"Si Más Madrid se opone a que esto se produzca, tendrá que explicar a los madrileños por qué si aceptaba residuos sin límite de Rivas y Arganda, por qué no quiere los de la Mancomunidad", ha reiterado.