Madrid lamenta que para Sánchez los ayuntamientos sean "la hermanita pobre de las administraciones"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, presentan los presupuestos de 2026 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha lamentado que para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ayuntamientos sean "la hermanita pobre de las administraciones y a los que siempre se aprieta más, por ejemplo, para reducir la deuda".

Sanz, flanqueada por la delegada de Hacienda, Inma Sanz, ha valorado que Madrid reducirá su deuda en 500 millones a lo largo del próximo año ante una demanda estatal para "probablemente hacer hueco a las deudas y a las prebendas de otros".

En esta línea, la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha defendido la necesidad de contar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque "es un derecho a los ciudadanos de saber en qué gastan los responsables políticos su dinero". "No me cabe en la cabeza que se pueda estar tres o cuatro años sin PGE", ha asegurado.

Sanz ha retomado la cuestión para acusar al Gobierno de Sánchez de "no cumplir con la legalidad y con lo que pone la Constitución sino que la propia AIReF les ha dicho que no se puede ser más opaco que estar tres años sin presentar presupuestos y estar jugando con las cantidades de un lado para otro sin decirle a los ciudadanos en qué se está gastando".