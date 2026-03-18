Madrid lidera el 'boom' de la vivienda inversa en España con el 61% del interés

Archivo - Cartel de venta en un edificio de la capital, a 27 de octubre de 2021, en Madrid, (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El interés por la vivienda inversa se ha disparado en España y sitúa a Madrid como epicentro del crecimiento: concentra el 61,2% de la demanda detectada y registra valoraciones medias superiores a los 858.000 euros, según datos analizados por Almagro Capital.

La vivienda inversa permite a una persona mayor acceder el ahorro acumulado en su vivienda habitual mediante la venta del inmueble y la firma simultánea de un contrato de vitalicio, de forma que puede seguir viviendo en su casa.

Conforme a las cifras, el volumen anual de personas interesadas en este tipo de soluciones a nivel nacional ha pasado de una media de 166 casos al año entre 2017 y 2019 a una media de 1.423 entre 2023 y 2025, lo que supone un incremento del 757%.

En términos agregados, el mercado potencial asociado a las oportunidades analizadas supera los 5.257 millones de euros, una cifra que refleja el creciente interés por fórmulas que permiten transformar patrimonio inmobiliario en liquidez sin renunciar al uso de la vivienda.

Por provincias, Madrid concentra el mayor volumen de interés detectado, con el 61,2% del total registrado en la muestra analizada. Le siguen Barcelona, con un peso superior al 20,3% y ya a mayor distancia Valencia y Málaga.

Además del volumen, algunas provincias destacan también por el importe medio asociado a las oportunidades registradas. Madrid presenta una valoración media superior a los 858.000 euros, mientras que Málaga supera los 811.000 euros, situándose entre los mercados con mayor ticket medio.

"Estamos viendo cómo la vivienda inversa deja de ser una solución poco conocida para convertirse en una opción cada vez más presente entre propietarios senior que quieren obtener liquidez sin renunciar a seguir viviendo en su casa", ha señalado Felipe de los Ríos, socio de Almagro Capital.

"El crecimiento del interés refleja una realidad muy clara: hay una generación de propietarios con un patrimonio inmobiliario consolidado que busca fórmulas más flexibles, transparentes y adaptadas a sus necesidades en esta etapa de la vida", añade.