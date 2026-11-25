Archivo - Madrid se llena de bebés hiperrealistas este fin de semana con una feria de 70 expositores y un sorteo de 14 muñecos - DOLLS AND REBORN INTERNATIONAL SHOW - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá este fin de semana la 19ª edición de la feria 'Dolls and Reborn International Show' (DARIS), que reunirá a más de 70 expositores y cientos de muñecos bebés hiperrealistas en RafaelHoteles Atocha, donde se sortearán 14 de estas creaciones valoradas en más de 750 euros cada una.

Bajo el lema 'Rebornland, donde los cuentos renacen', el encuentro pondrá a la venta piezas elaboradas en vinilo o silicona que reproducen con gran realismo el aspecto y el peso de un recién nacido, han señalado los organizadores en un comunicado.

Los asistentes también podrán adquirir materiales, kits, ropa, moisés y otros accesorios, como chupetes y biberones especiales, así como conocer de cerca algunas de las técnicas empleadas en la elaboración de estos muñecos, entre ellas la pintura de la piel y del cabello o el injerto de pelo.

"No son muñecos para jugar: son piezas artísticas únicas de colección, que recrean con la mayor fidelidad posible cada detalle de un bebé real", ha explicado la organizadora de la feria, María Valle Escudero.

En este sentido, ha destacado que su realismo puede llevar al público a confundirlos con bebés reales, ya que reproducen detalles como las venas, el cabello y los gestos propios de un recién nacido.

"La creación comienza con el trabajo de las escultoras, que emplean arcilla para dar forma a los muñecos. Después, las piezas se reproducen en vinilo o silicona y, por último, las artistas las pintan a mano para recrear los matices del color, la textura y el cabello de un bebé real", ha detallado Valle Escudero.

SORTEO DE 14 BEBÉS REBORN

Uno de los principales atractivos de esta edición será el sorteo de 14 bebés reborn, valorados en más de 750 euros cada uno e inspirados en personajes del mundo de los cuentos.

Todos ellos forman parte de una colección creada a partir de un mismo kit, denominado 'Seren', de la escultora Estíbaliz Alonso. Según la organización, será la primera vez que puedan contemplarse juntas en una exposición catorce versiones de una misma escultura, cada una con una interpretación, personalidad y acabados diferentes.

La entrada premium, con un precio de diez euros, incluirá la participación en sorteos de bebés reborn. Asimismo, durante el evento se entregarán otros muñecos a través de diferentes juegos y actividades, como la 'Ruleta de la Suerte' y el juego de la rana.

La feria se celebrará en RafaelHoteles Atocha, situado en el número 30 de la calle Méndez Álvaro, y abrirá sus puertas el sábado de 12 a 20 horas y el domingo de 11 a 19 horas.

La entrada general tendrá un precio de siete euros, mientras que el acceso será gratuito para los niños de hasta 12 años. Toda la información sobre el evento está disponible en http://www.feriabebereborn.com.