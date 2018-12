Madrid mantiene los 70 km/h en M-30 y accesos para este viernes al volver al escenario 1 del protocolo anticontaminación

Publicado 06/12/2018 12:01:10 CET

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha decretado para este viernes el regreso al denominado 'escenario 1' del protocolo anticontaminación ya que los niveles de contaminación han mejorado.

Este escenario señala la reducción de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en las vías de acceso en el interior de la M-40 en ambos sentidos.

Queda así desactivado el escenario 2, que también comprende la prohibición de aparcar en la zona SER a los vehículos que no sean CERO emisiones. Aunque al ser hoy festivo y no funcionar el SER esta medida no iba a tener aplicación.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid recomienda, como siempre, el uso del transporte público. El consistorio anunciará mañana, viernes 7 de diciembre, antes de las 12 horas del mediodía, las medidas a aplicar el sábado.

La ciudadanía estará informada de las restricciones al tráfico a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, Gabinete de Tráfico, Emergencias Madrid.