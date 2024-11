Madrid negocia su adhesión al convenio VioGén e informa de que hay 2.000 mujeres bajo la protección de Policía Municipal

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado de que el Ayuntamiento estamos negociando con el Ministerio del Interior la adhesión al convenio del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) y espera que las negociaciones puedan "llegar a buen puerto", aunque ha informado de que hay 2.000 mujeres víctimas bajo la protección de la Policía Municipal.

En declaraciones a los periodistas desde la antesala del Pleno de Cibeles, el regidor ha recordado que el Gobierno arrancó en 2019 con un presupuesto de 7 millones de euros contra la violencia de género, y que se alcanzarán los 16 millones el año que viene.

"Este Gobierno recibió un número de trabajadoras de la red de violencia de género. En estos momentos hay 71 trabajadoras más y en el año 2025 habrá 84 trabajadoras más. Este Gobierno ha abierto dos centros pioneros de atención integral 24 horas al día. Nosotros tenemos muy claro nuestra lucha contra la violencia de género", ha defendido.

Por ello, ha criticado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya decidido, en vez de "hacer su trabajo", con el dato de 41 mujeres asesinadas por violencia de género, "criticar al Ayuntamiento de Madrid".

"Que no nos confundan, no estar en VioGén no quiere decir que la Policía Municipal no esté asistiendo en estos momentos y monitorizando a 2.000 mujeres víctimas de violencia de género", ha incidido el primer edil.