Alerta del consumo de porros mezclados con fentanilo: ""Es la puerta de entrada a una espiral muy peligrosa"



MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha hecho hincapié este viernes en que el Gobierno regional no regularizará el consumo del cannabis en la región, algo que considera "una línea roja", y ha insistido en que se trabaja en una ley para proteger a los menores del consumo de este tipo de sustancias y de sus derivados.

"El cannabis no se va a regularizar en la Comunidad de Madrid, si está en nuestra mano y lo va a estar, porque es una droga que no es blanda, es una droga peligrosa", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios durante una visita a la Casa Avintia, de la Fundación del mismo nombre, destinada a la estancia temporal de familiares de pacientes ingresados en la UCI o la Unidad de Neonatos de los hospitales públicos de la región.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves una ley regional para "proteger a los menores de los productos derivados del cannabis", los cannabinoides. Entre sus objetivos, ha apostillado Matute, "evitar esa entrada por productos que parecen benignos, que parecen incluso divertidos" como gominolas "y que llevan a los más pequeños al consumo o pueden llevarles al consumo" de estas sustancias. "Estamos trabajando arduamente además para quitar esa imagen de una sonrisa con una hoja de marihuana que a una persona inmadura, a una persona en desarrollo, le puede parecer incluso divertido", ha remarcado.

En la misma línea, ha incidido en los peligros de este tipo de sustancias, que también se fuman en forma de porro y que, ha advertido, "muchas veces está cortada con otras sustancias como es el fentanilo", con lo cual "es la puerta de entrada a una espiral muy peligrosa".

Frente a la postura del Ministerio de Sanidad a favor de regular el cannabis medicinal, la máxima responsable madrileña en materia sanitaria ha afeado que haya "ciertas administraciones" que parecen no ser "conscientes" de los peligros que conlleva, tal y como reconocen psiquiatras y psicólogos clínicos y la sociedad civil.

"No vamos a dar ningún paso para permitir esa legalización", ha recalcado Matute, que ha recordado que es una droga que crea patología orgánica y crea patología psiquiátrica. En esta línea, ha recordado que España se ha convertido en el país que más cannabis consume de Europa y ha alertado del peligro para la salud que conlleva.

"Hasta un 50% más de posibilidades de desarrollar una esquizofrenia y, desde luego, brotes psicóticos", ha advertido. Al hilo, ha incidido también en las consecuencias para la juventud, "que se aíslan, se quedan en casa, tienen problemas comportamentales en un momento del desarrollo", ha añadido.

La consejera ha puesto énfasis en que el cannabis "no es algo liviano" y, por tanto, "no se puede tomar a la ligera" porque es algo "muy peligroso". En esta línea, ha alertado ante la "mafia" asociada a la droga y ha expuesto que "se crean más personas dependientes, más personas con patología grave en salud mental y más familias rotas". "Desde luego por ahí no vamos a pasar", ha zanjado.