Madrid pide a la Comunidad por unanimidad la declaración de su Semana Santa como Fiesta de Interés Regional

Archivo - Procesión de Jesús Nazareno de Medinaceli durante el Viernes Santo, a 3 de abril de 2025, en Madrid (España). La procesión, organizada por la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, s - Carlos Lujan / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha aprobado por unanimidad la petición formal a la Comunidad para la declaración de la Semana Santa de la ciudad como Fiesta de Interés Turístico Regional.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha tomado la palabra en el Pleno de Cibeles para destacar que "ha llegado el momento de reconocer una tradición con más de cinco siglos de historia, que forma parte del patrimonio, la cultura y la identidad de Madrid".

Vox, PP, CS y Grupo Mixto aprobaron en febrero de 2023, en el anterior mandato, una proposición firmada por el entonces portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, para iniciar los trámites para la declaración de la Semana Santa madrileña como Fiesta de Interés Turístico Regional, paso previo a su declaración nacional.

Más Madrid y PSOE se abstuvieron en el Pleno de Cibeles porque no comulgaban con el planteamiento de la argumentación presentada por Vox. El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal defendía la declaración de la Semana Santa madrileña y la actividad de las cofradías y hermandades como manifestación religiosa y cultural de especial significación ciudadana e interés.

"Las últimas décadas han supuesto el renacer de las cofradías madrileñas, con la creación de la Hermandad de los Estudiantes (1983),los Gitanos (1996), la Borriquita (2011) o el Cristo de los Alabarderos, cuyo origen se remonta a 1632, pero la nueva imagen es de 2003 y desde entonces sale el Viernes Santo desde el Palacio Real portada por los Guardias Reales", exponía.

Además de la expresión popular del sentimiento religioso, la Semana Santa "es atractivo cultural y turístico, un apoyo muy importante para el comercio, la hotelería y la hostelería".