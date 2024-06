Madrid reclama al Gobierno "menos rigidez y plazos" para sacar viviendas al mercado: "Es dinero y tiempo invertido"

Los desarrollos urbanísticos de la capital piden al Ejecutivo central que recupere la Ley del Suelo: "Iba a ayudar mucho"



MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha reclamado al Gobierno de España una normativa que permita que haya "menos rigidez y plazos" a la hora de sacar viviendas al mercado porque "significa dinero y tiempo invertido".

Así lo ha manifestado este jueves en la mesa de debate 'Los nuevos desarrollos: construyendo el Madrid del futuro' de la IV edición de la Gran Jornada Inmobiliaria, organizada por 'elEconomista.es' y celebrada en el Hotel Villamagna, donde han participado los representantes de Valdecarros, Madrid Nuevo Norte, Los Cerros, Los Ahijones y Los Berrocales.

"Pedimos un marco normativo que quite rigidez y plazos porque es dinero y tiempo en el mercado de la vivienda. 2023 fue el año en que menos vivienda protegida se construyó en España. No existe un marco legislativo que aporte seguridad jurídica para que los propietarios puedan sacarlo en alquiler", ha asegurado en su intervención.

Al hilo, Carabante ha destacado que todos los desarrollos urbanísticos "van a transformar a la ciudad" y ha resaltado que todos "han sido capaces de adaptarse a nuevas demandas de los vecinos y son capaces de rescatar sus peticiones".

"Si no somos capaces de transformar esas áreas de oportunidad, no seremos capaces de dar respuesta. Creo que estos desarrollos urbanísticos nos permitirá hacer frente al reto de la vivienda, que no es nuevo, ni se da sólo en Madrid", ha defendido.

Para el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad el problema de la vivienda "no se ha solucionado definitivamente en estos últimos años porque no ha habido una visión o un planteamiento transversal, sino muchos han pensado que con la oferta se solucionaba todo".

Asimismo, ha destacado "la buena relación" que hay con el Gobierno de España en cuanto a la Operación Campamento y ha detallado que el Consistorio ya ha recibido el borrador de este proyecto. También ha defendido que "los esfuerzos" de las administraciones deben ir dirigidos a los jóvenes, a los más vulnerables y a la construcción vivienda asequible.

"HAY QUE RECUPERAR LA LEY DEL SUELO"

En el debate, los representantes de las entidades que están realizando los desarrollos urbanísticos en la capital han lamentado que el Ejecutivo central diera marca atrás en la Ley del Suelo porque, aunque había cuestiones mejorables, "iba a ayudar mucho".

"Es una mala noticia que no se haya aprobado. Era una normativa que se podía mejorar, pero que era muy necesaria. Creemos que es importante sacarla adelante porque sin esa ley es muy difícil sacar adelante muchos proyectos", ha aseverado el presidente de Valdecarros, Luis Roca de Togores.

Por su parte, el director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte, Miguel Hernández, ha subrayado que la normativa iba a "beneficiar" a las administraciones locales y autonómicas porque "iban a tener unos plazos razonables".

En la misma línea, el gerente de los Berrocales, Luis Cesteros de la Peña, ha señalado que la Ley del Suelo "iba a ayudar mucho a los futuros desarrollos" y el gerente de la Junta de Compensación de Los Ahijones, Raúl Baz, y el gerente de Los Cerros, Marcos Sánchez, han defendido que "debe haber un instrumento normativo".