Madrid recuerda a sus diez bomberos fallecidos hace 39 años en el incendio de Almacenes Arias

Homenaje a los bomberos fallecidos en los Almecenes Arias - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid ha rendido homenaje este viernes a los diez bomberos que perdieron la vida hace 39 años durante el incendio de los Almacenes Arias, una tragedia que marcó para siempre la historia del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento y de la capital.

El acto se ha celebrado en la plaza del Carmen, ante el monumento dedicado al Cuerpo y a pocos metros del lugar que ocupaban los antiguos almacenes, situados en los números 29 y 31 de la calle Montera.

Representantes de los trece parques de bomberos de Madrid han depositado ante la escultura ramos formados por diez rosas, una por cada compañero fallecido, durante la tradicional ofrenda floral.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que el incendio "marcó a toda la ciudad de Madrid" y, de forma especial, a las familias de las víctimas y al Cuerpo de Bomberos.

Almeida ha definido a los fallecidos como "diez héroes que entregaron su vida al servicio de Madrid y de los madrileños" y ha asegurado que el homenaje constituye tanto un "testimonio de gratitud" como "un aviso para el futuro" sobre la necesidad de continuar mejorando los medios materiales de los bomberos.

"Tenemos que seguir mejorando siempre los medios materiales de los que disponen los bomberos para enfrentarse cada día a las misiones más difíciles y arriesgadas que hay en la ciudad de Madrid", ha señalado.

El regidor ha trasladado además a las familias que la capital mantendrá "en el recuerdo y en el corazón" a quienes dieron "lo más que se puede dar por los demás, que es la vida".

Durante el homenaje, el primer edil ha depositado junto a la vicealcaldesa, Inma Sanz, una corona de laurel al pie del monumento y se ha guardado un minuto de silencio para honrar la memoria de estos trabajadores.

LA OPOSICIÓN RECLAMA MÁS EFECTIVOS Y MEJORES INFRAESTRUCTURAS

La portavoz socialista, Reyes Maroto, ha acompañado al Cuerpo de Bomberos en esta jornada y ha pedido al Ayuntamiento que cumpla los Acuerdos de la Villa en lo relativo a las plantillas, dote a los profesionales de los medios necesarios y acometa la remodelación de los parques.

Maroto ha defendido que garantizar las mejores condiciones para el trabajo de los bomberos supone también mejorar "un servicio público necesario para la ciudadanía".

Por su parte, Rita Maestre ha incidido en que honrar la memoria de los diez fallecidos debe ir acompañado de medidas destinadas a garantizar las condiciones laborales y de seguridad de los profesionales.

"El Ayuntamiento de Madrid hace muy bien en organizar actos como este cada año, pero haría mejor en acompañarlos de mejores condiciones", ha afirmado Maestre, que ha reclamado más efectivos y mejores infraestructuras para que los bomberos puedan prestar el servicio "con total seguridad".

Por su parte, el concejal no adscrito Javier Ortega Smith ha expresado su "recuerdo cariñoso", agradecimiento y "gratitud eterna" hacia los bomberos y ha destacado la vocación de servicio de unos profesionales que anteponen la vida y la seguridad de los demás a la suya.

"Cuando todos huimos del fuego y del peligro, ellos van de cara para intentar salvar vidas y bienes", ha afirmado, antes de animar a las nuevas generaciones a seguir el ejemplo de los fallecidos y demostrar que Madrid cuenta con "el mejor Cuerpo de Bomberos de toda España".

LA MAYOR TRAGEDIA DEL CUERPO

El incendio se declaró a las 19.45 horas del 4 de septiembre de 1987 en el inmueble de Almacenes Arias. Un total de 88 de los 122 bomberos que estaban de guardia participaron en las labores de extinción.

Aunque las llamas quedaron controladas en una parte del complejo, el almacén continuó ardiendo. En torno a las 2.45 horas de la madrugada del día 5, el edificio se derrumbó y sepultó bajo amasijos de hierro y cemento a diez bomberos que trabajaban en su interior.

Los trabajos para recuperar los cuerpos se prolongaron durante varios días y el último de ellos no fue rescatado hasta el 9 de septiembre. El siniestro se convirtió así en la mayor tragedia vivida por el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.