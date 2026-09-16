Madrid se replantea el apoyo al Festival de las Ideas en futuras ediciones por "señalar sin pruebas" al patrocinador

Imagen de archivo del Festival de las Ideas - FESTIVAL DE LAS IDEAS

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado este miércoles que el Ayuntamiento de la capital se replanteará el apoyo y colaboración al Festival de las Ideas en futuras ediciones tras "señalar sin mayores fundamentos y sin mayores pruebas" a su patrocinador, Allianz.

En declaraciones a los medios en el Centro Municipal del Voluntariado, el regidor de la capital ha remarcado que en el Ayuntamiento están "profundamente decepcionados" con los organizadores del Festival de las Ideas de Madrid después de que Allianz se haya desvinculado del mismo y haya retirado su apoyo económico como patrocinador.

Una medida que llega después de el cineasta Rodrigo Sorogoyen, la presentadora Inés Hernand, la escritora Alana S. Portero o el cantante Rodrigo Cuevas hayan puesto "en suspenso" su participación en el certamen hasta que la organización no renunciara al "apoyo económico" del patrocinador Allianz por sus vinculaciones con Israel.

Tanto la organización como Allianz coinciden en que el festival debe seguir siendo "un espacio dedicado al intercambio libre de ideas, al debate abierto y a la diversidad de perspectivas", sin que ninguna controversia externa desvíe la atención de su programación, sus participantes o su público.

De esta manera, el Festival de las Ideas, organizado por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica del jueves 17 al domingo 20 de septiembre , continúa con su programación completa.

Según ha explicado el alcalde, el Ayuntamiento continuará con su apoyo en esta edición del certamen porque "hay una serie de convenios firmados" que impide que puedan "tomar medidas" pero ha remarcado que, después de lo que ha pasado, el Consistorio "se replantea total y absolutamente la colaboración y la participación de cualquier manera en este festival" de cara a próximas citas.

"Un festival en el que no caben las ideas o en el que se señalan sin mayores fundamentos y sin mayores pruebas y lo que hay es una cancelación y lo que se achica es precisamente el debate sobre las ideas. El Ayuntamiento de Madrid cree que no tiene sentido que nosotros tengamos que dar un apoyo, un soporte institucional", ha explicado.

En esta línea, ha recalcado que la "cancelación" del patrocinador principal del evento "no se corresponde con lo que es una ciudad tan abierta como Madrid, y tan abierta en cuanto al debate de las ideas.