Madrid y Rivas modificarán sus límites desde el 1 de enero

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid y Rivas verán modificida su limitación territorial desde el próximo 1 de enero, cuando entre en vigor la modificación definitiva aprobada por la Comunidad de Madrid a principios de este mes.

Hace casi un año, los plenos de Madrid (25 de febrero) y de Rivas (27 de febrero) dieron el visto bueno para la alteración de los términos municipales con el fin de adecuar la frontera geográfica que de facto supone la autopista M-50, entre la carretera M-823 y la A-3.

Así, el municipio de Madrid transfiere a Rivas un total de 981.152 metros cuadrados y el Consistorio de Rivas traspasa a Madrid 517.239. Una de las consecuencias del cambio en la delimitación de ambos términos municipales afecta al reparto competencial sobre tres de los seis sectores de la Cañada Real Galiana. De este modo, el Sector 1 Coslada-Madrid y el 2, Madrid, se quedan como están, igual que el 6, también a cargo de la capital.

El 3 pasará a ser competencia de Madrid, cuando antes era compartido con Rivas. En el Sector 4, su franja norte se incorpora a la capital y Rivas asume la sur. Del 5 se responsabiliza Rivas, cuando antes era compartido con Madrid.

Con estos cambios se da cumplimiento a lo establecido en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, firmado en 2017 entre la Delegación del Gobierno, la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada.