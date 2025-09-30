Madrid solicita a Unicef la renovación como Ciudad Amiga de la Infancia con 'no' de Vox y la abstención de la izquierda

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno Municipal - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid solicitará a Unicef la renovación del reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia con el 'no' de Vox y la abstención de la izquierda, con Gaza como telón de fondo para el posicionamiento de Más Madrid y PSOE.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha defendido que Madrid "es la mejor ciudad para nacer y para crecer en un compromiso que se materializa en un trabajo constante para favorecer los derechos de la infancia en todas y cada una de las políticas, como el plan de fomento de la natalidad".

"Madrid cumple ampliamente con los cinco objetivos generales de la Convención sobre los Derechos del Niño y son los que valora Unicef para que seamos ciudad amigable de la infancia que cada niño necesita", ha argumentado, después de recordar que el Consistorio cuenta con el reconocimiento desde 2008. "Queremos ser esa ciudad en donde los niños están en el centro de las políticas municipales", ha reafirmado.

La concejala de Vox Carla Toscano ha explicado el 'no' de su grupo porque no quieren "la bendición ni el amparo de una organización tan profundamente corrupta como es Naciones Unidas, una organización además que sirve a unos intereses y a una agenda completamente alejados de la justicia y del bien común".

Toscano ha afirmado que "proteger a la infancia no es hacer más parques, que vale, está bien, pero no es plantar árboles como hacen en su plan de natalidad o hacerles hablar en los plenos con las mentiras que les cuentan los mayores. Proteger a la infancia es proteger lo primero, su derecho a la vida. Proteger a la infancia es proteger su familia, su inocencia y su integridad física y psíquica", ha declarado.

'PRORROGATOR'

La socialista Ana Lima ha explicado que se han abstenido de la iniciativa "aunque el cuerpo pida votar en contra" porque "es paradójico que el mismo alcalde que niega el genocidio que se está cometiendo por parte de Israel en la franja de Gaza, que le ha costado la vida a 20.000 niños y niñas, heridas a 42.000 y 21.000 han quedado con una discapacidad permanente hoy plantee la renovación de este reconocimiento".

Tampoco ha olvidado que el Plan de Infancia y Adolescencia "caducó en 2023 y sigue sin evaluar". "Seremos una ciudad amiga de la infancia que desmantela servicios de atención a la infancia, como ha pasado con las Casas Grandes que se han cerrado, una ciudad amiga de la infancia que desmantela servicios de atención a la infancia y cuyo delegado es el rey de las prórrogas, 'Prorrogator', que vuelve a prorrogar los centros de atención a la infancia sin ampliar ni el presupuesto ni la red", ha enumerado.

"QUEREMOS QUE SE PARE EL BALONCESTO, EL CICLISMO Y EL MUNDO"

La edil de Más Madrid Lucía Lois ha expuesto que Unicef "como Agencia de Naciones Unidas no puede reconocer a esta ciudad como amiga de la infancia mientras su alcalde no sólo no condena el genocidio que se está viviendo en Palestina sino que además les parece una broma, con 60.000 muertos en Gaza y 20.000 niños asesinados en tres años".

"Ser una ciudad amiga de los niños y las niñas tiene que pasar ahora mismo por condenar e intentar parar este genocidio desde todas las instituciones y ustedes no lo están haciendo. Preguntaba antes el alcalde si nosotros queremos que se pare el baloncesto y yo le digo desde aquí que sí, queremos que se pare el ciclismo, que se pare el baloncesto, y que se pare el mundo si hace falta para parar este genocidio inmoral que está cometiendo el estado de Israel", ha exigido Lois.

Para Más Madrid, la ciudad es "hostil para la infancia, donde en los colegios donde se asan los críos en los patios de los colegios y donde les dan golpes de calor".

"Madrid tiene un largo camino que recorrer para poder decir orgullosa que defiende los derechos a la infancia y avanza en esos derechos. Para empezar condenar el genocidio en Gaza, estar a la altura del pueblo madrileño", ha terminado.