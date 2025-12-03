Madrid ve "una buena noticia" el protocolo común para la gripe tras un debate "a partir de propuestas técnicas"

Archivo - Archivo.- La directora general de Salud Pública, Elena Andradas - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha tildado de "buena noticia" el Protocolo Común frente a la gripe, COVID y otras infecciones respiratorias consensuado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tras un debate "a partir de propuestas técnicas" que ha permitido alcanzar un acuerdo "por unanimidad".

Así lo ha destacado en declaraciones remitidas a los medios la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, tras el encuentro de la Comisión de Salud Pública en la que se han acordado medidas en función de cuatro escenarios de riesgo epidemiológico que van desde el uso de las mascarillas o la propuesta de teletrabajo a medidas excepcionales en caso de un nivel muy alto.

Una propuesta en la que se subraya que el ámbito de aplicación de las distintas medidas será definido por la Comunidad Autónoma correspondiente, que también estimará los escenarios de riesgo en función de su situación epidemiológica.

La Comunidad de Madrid ha acudido a esta cita con una propuesta propia en la que se apostaba por "medidas escalables" en cada comunidad autónoma en función de su situación de riesgo, tal y como se ha acordado en el protocolo común, al considerar que el documento planteado por el Ministerio presentaba "deficiencias técnicas".

"El coordinador de la Comisión de Salud Pública ha adoptado un papel conciliador y de búsqueda de consenso y ha propuesto directamente a los directores generales de salud pública la incorporación íntegra de las recomendaciones de actuación enviadas por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en la tarde de ayer", ha destacado Andradas.

En este sentido, la responsable de la Consejería de Sanidad madrileña ha explicado que las recomendaciones incluyen para cada nivel de riesgo las medidas relacionadas con la vacunación, las relativas a la vigilancia epidemiológica, las medidas de prevención de la transmisión y las relativas a la coordinación con el ámbito asistencial. "Medidas, todas ellas escalables en función del riesgo y que ya están siendo implementadas en las comunidades autónomas", ha apostillado.

SITUACIÓN DE LA GRIPE EN LA COMUNIDAD

En la semana 48 del año, del 24 al 30 de noviembre, se han notificado en la Comunidad un total de 7.872, es decir, 4.899 más con respecto a la semana anterior (+164%) y la tasa se ha disparado a 112,31 casos por 100.000 habitantes (42,42 la semana previa), muy por encima del umbral epidémico, cuyo valor numérico es 22,38, según el último informe epidemiológico semanal de la Dirección General de Salud Pública, consultado por Europa Press.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha llamado nuevamente a la vacunación de la población como mejor medida para prevenir. De momento, ha apuntado, se ha inmunizado ya a más de 1,3 millones de personas.

RECOMENDACIONES SEGÚN NIVELES

Según el protocolo aprobado este miércoles, en el escenario de situación interepidémica o basal, se mantienen las medidas preventivas generales, como la promoción de la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la formación del personal.

Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica en personas síntomas respiratorios, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables, así como su uso continuado por parte de trabajadores sintomáticos en centros sociosanitarios.

En el escenario de epidemia de nivel bajo o medio, se refuerzan las actividades de coordinación interinstitucional y la comunicación activa con la ciudadanía. Se intensifica la recomendación del uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas y en entornos vulnerables.

En hospitales, se recomienda su uso en áreas sensibles (como unidades oncológicas o de trasplantes) tanto por profesionales como por pacientes y acompañantes. En centros residenciales, se mantiene el uso continuado por trabajadores con síntomas, y se pueden adoptar medidas adicionales si se detecta transmisión.

En el escenario de epidemia de nivel alto, se adaptarán los planes de continuidad asistencial para garantizar la capacidad de respuesta. Se recomienda el uso generalizado de mascarilla en espacios comunes de centros sanitarios, como salas de espera o urgencias. En centros residenciales se revisa la política de visitas, y se aconseja a personas vulnerables utilizar mascarilla en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

En el escenario de epidemia de nivel muy alto, se activa la coordinación extraordinaria entre territorios, mediante reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las autoridades sanitarias podrán establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos.