Madrid vuelve a cumplir valores europeos de calidad del aire cuando lleva 4 años sin activar protocolo anticontaminación

Archivo - Vista de la ciudad desde el parque de las Siete Tetas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid vuelve a cumplir en 2025 con los valores de calidad del aire marcados por Europa cuando además lleva cuatro años sin tener que activar el protocolo para episodios por contaminación, aprobado en 2015.

Será este lunes cuando el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, dará cuenta de los datos registrados en las 24 estaciones de medición de calidad del aire de la ciudad durante el año 2024 y 2025 en la tercera Comisión de Calidad del Aire del mandato.

Allí expondrá los resultados de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, que han permitido que la ciudad "reduzca las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) de forma drástica haciendo que la capital cumpla desde 2022 con la Directiva" 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, ha informado el área en un comunicado.

En 2025, la ciudad "volverá a alcanzar este logro" después de que Madrid infringiera "desde 2010 y hasta 2021" los umbrales de NO2 establecidos en el Valor Límite Anual de la Directiva, cuyo máximo fija en 40 microgramos por metro cúbico. Hoy, ninguna rebasa los 31.

PROTOCOLO ANTICONTAMINACIÓN

Otra derivada de los buenos datos de calidad del aire se manifiesta en el hecho de que el protocolo para episodios por contaminación lleve cuatro años sin activarse. El último fue el registrado del 16 al 18 de diciembre de 2021, cuando tuvo que limitarse la velocidad a 70 km/h en la M-30 y en los tramos de las carreteras de acceso a Madrid.

En 2021 se registraron dos episodios en los que se activó el protocolo y que se extendieron durante un total de siete días: del 16 al 19 de enero y del 16 al 18 de diciembre. En 2020 se activó en un episodio que duró tres días consecutivos, del 8 al 10 de enero.

En 2019, con Madrid Central ya en vigor, hubo que implementarlo en tres periodos por catorce días: del 1 al 6 de enero, del 15 al 18 de enero y del 26 de febrero al 1 de marzo. Durante 2018 se activó en 4 episodios, por doce días: del 23 al 25 de enero, del 5 al 7 de diciembre, del 11 al 12 de diciembre y del 25 al 28 de diciembre.

En 2017 se llegó a alcanzar 43 días con el protocolo activo durante siete episodios. Uno de ellos llegó a durar once días seguidos. En 2016, hubo dos episodios con una suma de diez días.