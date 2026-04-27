Madrid vuelve a sacar la lectura a la calle con 26 bancos con forma de libro para impulsar las librerías de barrio

Inauguración de uno de los nuevos 26 libros-banco en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado en las calles de la capital un total de 26 bancos con forma de grandes volúmenes abiertos que invitan a parar, mirar y, sobre todo, descubrir nuevas historias, en una iniciativa que busca fomentar la lectura entre los madrileños y, al mismo tiempo, impulsar las compras en las pequeñas librerías de barrio.

Bajo el lema 'Tu próximo libro está al alcance de tu mano', la acción ha sido presentada este lunes en la plaza de Matute con la participación de las delegadas de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, junto al concejal del distrito Centro, Carlos Segura, así como representantes de la Asociación de Librerías de Madrid, la Feria del Libro y empresas del sector.

Durante la inauguración del banco ubicado en el Barrio de las Letras, que rinde homenaje a la escritora Isabel Allende y a su obra 'La palabra mágica', las delegadas han destacado el papel fundamental que juegan las pequeñas librerías en la vida cultural y económica de la capital.

Estos 'bancos-libros', impulsados por el Ayuntamiento en colaboración de Penguin Random House, JCDecaux y Dentsu, estarán instalados hasta el 14 de junio en los distritos de Centro, Retiro, Chamberí, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca.

Cada uno incorpora un código QR que permite acceder a la plataforma municipal 'Todo Está en Madrid', desde la que los usuarios pueden geolocalizar las librerías más cercanas o seguir una ruta que conecta los distintos puntos de la campaña, facilitando que el interés generado en la calle se traduzca en visitas al comercio local.

"Los hemos puesto cerca de librerías y de bibliotecas, de tal forma que sea una invitación a que las personas se acerquen y entren y también den vida a ese pequeño comercio, a esa librería que estoy convencida que le recibirán con los brazos abiertos", ha explicado Hidalgo a los medios durante la presentación.

MADRID, UNA CIUDAD LECTORA

La comitiva ha visitado además la Librería Desnivel, en la propia plaza de Matute, un establecimiento con actividad librera ininterrumpida desde 1898. La capital cuenta con 504 establecimientos dedicados a la venta de libros y prensa, con una presencia notable en distritos como Centro (142), Chamberí (72) y Salamanca (41).

Para Rivera de la Cruz, esta iniciativa da idea del "compromiso" del Ayuntamiento de Madrid "con el trabajo alrededor de la cultura" y con hacer de Madrid "la ciudad más lectora de España". "Los índices de lectura en Madrid están ocho puntos por encima de la media", ha subrayado la delegada, invitando a los madrileños a que sigan por ese camino, y que lo hagan especialmente en "la librería de proximidad, la de barrio, en la librería de siempre".

Esta acción se presenta además tras el Día del Libro, una jornada "muy buena para las ventas de libros", según Rivera de la Cruz. "Y ahora además entramos ya dentro de muy poco en la gran cita con el libro, que es la Feria del Libro de Madrid. Es una cita ineludible de los amantes de la lectura. Estos bancos estarán instalados hasta que pase la feria", ha subrayado a la prensa.

La campaña se enmarca en la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera 2025-2027 (EIFACH), dotada con 95,4 millones de euros, que destina 15,3 millones específicamente al comercio para fomentar la innovación, la digitalización y el relevo generacional.