Los madrileños llevan su voz a Estrasburgo para pedir una Europa unida, sin fronteras y con mayor compromiso ecológico

La primera toma de contacto les permitió impulsar sus propuestas y formar parte del "proyecto europeo"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La voz de funcionarios, ingenieros, jubilados, electricistas, estudiantes y otros madrileños de a pie ha llevado al Parlamento Europeo sus propuestas para la Europa del futuro con apuestas por una unión de los 27 reforzada, en la que se eliminen las fronteras y con un mayor compromiso con la digitalización y con valores como la ecología, el cuidado del medio del medio ambiente y la igualdad.

Estas personas 'anónimas' accedieron a participar en los paneles ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (Cofoe), una iniciativa pionera del Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos que arrancó en mayo de este año 2021 con el objetivo de escuchar lo que tienen que decir los ciudadanos sobre cómo quieren que sea la Unión Europea (UE), aunque las conclusiones que salgan de ella no tendrán carácter vinculante.

"Me pareció buena idea participar, aunque era un poco escéptico", ha explicado Federico Lozano, un electricista de 58 años que se animó a sumarse a esta aventura a pesar de que le pareció "un poco raro" que la UE "recabe la opinión de ciudadanos de a pie para tomar iniciativas para el futuro de Europa".

Unas dudas que también compartía Susana Callejo, una empleada de banca de 48 años que, aunque se apuntó a participar cuando se lo propusieron en julio, ha admitido que no llegaba a creérselo del todo y que, tras esta "experiencia maravillosa" ahora se lamenta "no tener más fluidez" con el inglés para "lanzarse" a hablar con más personas. Otros como Paloma Tolentino, de 55 años y europeísta convencida, no quiso dejar escapar esta "oportunidad única" para que "la voz del ciudadano pueda ser escuchada".

Los participantes fueron seleccionados, de forma aleatoria, buscando garantizar su representatividad con respecto a la ciudadanía europea en términos de paridad, niveles socioeconómicos y aspectos geográficos, con la intención de que al menos el 30% de ellos fuesen jóvenes de menos de 30 años.

Así, un total de 800 habitantes de la Unión Europea --68 españoles--, aportarán sus puntos de vista sobre diferentes cuestiones en cuatro paneles con 200 ciudadanos anónimos para abordar temas tan diversos como la democracia y valores, el cambio climático, la UE en el mundo y la migración, en encuentros en Estrasburgo (Francia), así como en las dos sedes del Colegio Europeo --en Brujas (Bélgica) y Nantolin (Polonia)-- y en la del Instituto Universitario Europeo, en Florencia (Italia).

La conferencia, cuya labor culminará en la primavera de 2022, parte de una plataforma digital a la que los participantes podían subir sus ideas e iniciativas, disponible en las 24 lenguas oficiales de la UE y que, lanzada el pasado mes de abril, recibió alrededor de tres millones de visitas. "Llevaba tiempo dando vueltas a todo esto que nos está pasando y me parece que la UE que puede ser un apoyo único para todos los ciudadanos", ha indicado María Encabo, jubilada de 67 años.

PRIMERA TOMA DE CONTACTO

Las primeras sesiones ya han tenido lugar durante los cuatro fines de semana entre el 17 de septiembre y el 17 de octubre en Estrasburgo, donde han podido conocer el Parlamento Europeo y ver de cerca "el tema de la construcción europea". "Siempre me he sentido parte del proyecto europeo, es algo que he seguido y, además, dentro de mis posibilidades siempre me ha gustado poder impulsar", ha explicado Luis Ovalle.

Este ingeniero de Telecomunicaciones de 50 años también ha destacado la oportunidad que le ha supuesto contar con el asesoramiento de expertos y "altos políticos europeos". "Hay que reconocer que tenemos a gente muy válida ahí. Pocas veces había oído hablar tan claro a nivel de política. Con gente así la verdad es que sí se puede avanzar", ha señalado.

Si bien las recomendaciones no serán vinculantes, las instituciones sí se habían comprometido a darles seguimiento, lo que podría dar lugar a "cambios tangibles" antes de las siguientes elecciones europeas en 2024, según indicó el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE para hablar sobre la conferencia.

JÓVENES MÁS COMPROMETIDOS

Los jóvenes tienen un papel protagonista en esta iniciativa de cara a la celebración del Año Europeo de la Juventud este 2022. Estudiantes "comprometidos" como Elena Rodríguez, de 19 años y que cursa un grado superior de Turismo. "Quiero una Europa abierta, llevarnos cordialmente con aquellos países que no sean parte y no llevarnos como enemigos. Saber quiénes pueden ser nuestros aliados o amigos para el futuro", ha señalado esta madrileña que quiere ayudar a dar ideas a los políticos para que el papel de la UE se vea "útil" y que funcione "bien".

Jesús Gijón, estudiante de 17 años, ha asegurado que busca una Europa "más saludable, ecológica y con mayor responsabilidad política". El alcalaíno ha calificado de "impresionante" esta iniciativa, que le ha servido para debatir para llegar a consensos en temas como el tabaco y los aditivos alimenticios. "La Unión Europea es algo importante y beneficioso para todos", ha remarcado este alcalaíno.

EL FUTURO DE EUROPA

En este sentido, los madrileños que han participado en los paneles han trasladado su visión e inquietudes particulares sobre la Europa de 2050. "Con tendencia al federalismo", en opinión de Antonio García, un profesor interino de Física de 56 años. "Sin fronteras, con la gente pudiendo ir, trabajar y vivir libremente por todos los países de Europa", ha remarcado Federico Lozano.

"Una Europa unida, remando todos en la misma dirección y aprendiendo entre nosotros a vivir de una forma más ecológica y que los países más ricos y avanzados ayuden al resto", ha defendido la funcionaria Raquel Tapia.

Paloma Tolentino, por su parte, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un sistema fiscal único que evite la tributación en paraísos fiscales, las políticas "laxas" que hay en la actualidad en materia de inmigración "cuando se están tratando con vidas humanas", el impulso de la digitalización en zonas con menos acceso a Internet o la necesidad de planes de igualdad.

Para Ana García, ingeniera de caminos de 42 años, hay que fomentar de los "valores europeos" en los niños, con asignaturas en los colegios para que puedan aprender cómo funciona y su historia. "Me gustaría una Europa fuerte, unida y a la vez abierta al resto del mundo", ha señalado.

UNA REPRESENTACIÓN "CERCANA"

De cada panel se elegirá a 20 representantes --al menos un tercio menores de 25 años-- para presentar en el Pleno ante la Eurocámara, la Comisión Europea y el Consejo las conclusiones y recomendaciones consensuadas. Sean elegidos para ello o no, en cualquier caso, la experiencia para estos madrileños ha sido muy positiva e ilusionante.

"Me parece ideal para que se acerque a toda la ciudadanía y que no se quede ahí en el Gobierno institucional", ha explicado Raquel Tapia. "Escucharnos desde luego nos han escuchado", ha indicado por su parte Federico Lozano, que dice sentirse "bien" aunque no "importante" ante el hecho de ver "que una institución hace esto con personas normales y corrientes de la calle de cualquier ámbito social".

En la misma línea, María Ibarra, abogada de 57 años, ha asegurado que ya es un "primer paso muy importante" que participen de forma activa para "mejorar la UE" y "avanzar entre todos".

El Pleno de la Conferencia que estudiará las conclusiones está compuesto por 108 representantes del Parlamento Europeo, 54 del Consejo (dos por Estado miembro), y tres de la Comisión Europea, así como 108 representantes de los parlamentos nacionales (cuatro en el caso de España, diputados del PP, PSOE, UP y PNV) y 108 ciudadanos.