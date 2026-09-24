Los madrileños realizaron 8,3 millones de viajes por España en el segundo trimestre y dejaron un 2,9% más de gasto

Archivo - Una mujer con maletas en la terminal T4 del aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a 5 de abril de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños realizaron más de 8,3 millones de viajes durante el segundo trimestre de 2026, un 0,5% más que en el mismo periodo del año anterior, y generaron un gasto de 2.940,6 millones de euros, un 2,9% más, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los residentes de la Comunidad de Madrid son los que más viajaron entre abril y junio, con el 17,8% de los desplazamientos realizados por los españoles. Sus viajes sumaron 31,19 millones de pernoctaciones, un 2,6% menos que el segundo trimestre de 2025, mientras que el gasto medio se situó en 351 euros por viaje (+2,4%) y 94 euros diarios (+5,7%).

Por otro lado, la Comunidad de Madrid recibió 3,04 millones de viajes de residentes en España en el segundo trimestre, un 4,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. La región concentró el 6,5% de los viajes y se situó como quinto destino, por detrás de Andalucía (16,8% del total de los viajes), Cataluña (13,6%), Comunitat Valenciana (11,0%) y Castilla y León (8,4%).

Las pernoctaciones en Madrid alcanzaron los 8,19 millones, un 1,6% menos en términos interanuales. Pese al descenso de los viajes, el gasto asociado creció un 2,8%, hasta los 952,8 millones de euros.

El gasto medio de quienes viajaron a Madrid fue de 313 euros por viaje, frente a los 291 euros del segundo trimestre de 2025. El gasto diario alcanzó los 116 euros, el más elevado entre las comunidades autónomas de destino.

Por comunidades, Andalucía se mantuvo como el principal destino de los residentes en el segundo trimestre, concentrando el 16,8% del total de los viajes (7,88 millones), seguida de Cataluña (13,6% y 6,38 millones) y la Comunitat Valenciana (11,0% y 5,15 millones).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los residentes en España realizaron 46,9 millones de viajes durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según Estadística.

En paralelo, el gasto total asociado a estos desplazamientos se elevó un 3,5% interanual, hasta alcanzar los 15.729,5 millones de euros. En cuanto a los destinos, los viajes con itinerario nacional aumentaron un 1% (41,6 millones), mientras que las salidas al extranjero experimentaron un crecimiento del 2% (5,29 millones).

El gasto medio diario se situó en los 97 euros (un 5,4% más), con notables diferencias entre los desplazamientos internos (82 euros diarios) y los viajes al exterior (159 euros).

Por motivo del viaje, los desplazamientos por ocio, recreo y vacaciones descendieron un 1,1% interanual (24,9 millones de viajes, el 53,2% del total).

En contraste, los viajes de negocios y otros motivos profesionales repuntaron un 11,1% (hasta los 4,5 millones), mientras que las visitas a familiares o amigos subieron un 1,8% (14,6 millones).

En el plano del alojamiento, el INE destaca un descenso del 2,7% en las estancias en viviendas de familiares o amigos en los viajes internos, así como una caída del 2,0% en la pernoctación hotelera para las salidas al extranjero. La duración media global de los viajes descendió un 2,9%, situándose en 3,5 pernoctaciones.

Por meses, abril registró la mayor intensidad del trimestre al contabilizar 16,1 millones de viajes y la duración media más prolongada, con 3,9 pernoctaciones por desplazamiento.