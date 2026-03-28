Los madrileños viajaron por España un 7,6% menos en 2025 y generaron un gasto de 12.755 millones

Archivo - Varias personas con maletas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños realizaron 31,7 millones de viajes por España en 2025, lo que supone un descenso del 7,6% respecto al año anterior, con un gasto total que se mantuvo en cifras elevadas al alcanzar los 12.755 millones de euros, lo que representa un 3,7% menos, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

En concreto, los residentes en la Comunidad de Madrid efectuaron en 2025 un total de 31.728.898 desplazamientos, mientras que las pernoctaciones asociadas sumaron 166,4 millones, un 6,1% menos, lo que representa el 21,1% del total nacional.

Pese al retroceso en el número de viajes, el gasto por persona muestra una evolución al alza. Así, cada madrileño desembolsó de media 402 euros por viaje, con un gasto diario de 77 euros, un 2,5% más que en 2024. Además, la duración media de las estancias se incrementó un 1,6%, hasta situarse en 5,2 días.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid se consolidó como uno de los destinos turísticos más atractivos del país en 2025, al concentrar 12.172.187 viajes de residentes en España, el 6,9% del total, aunque con un descenso del 4,6% respecto al año anterior.

En este sentido, los viajeros nacionales que visitaron la región realizaron 34,83 millones de pernoctaciones, el 4,4% del total en España, con un gasto asociado de 3.544,6 millones de euros, lo que representa el 5,6% del total nacional y un incremento del 1,7% interanual.

El gasto medio por persona de los españoles que viajaron a Madrid se situó en 291 euros, con un gasto medio diario de 102 euros, el más elevado del país. En comparación con el año anterior, estas cifras suponen incrementos del 6,5% y del 4%, respectivamente.

No obstante, en volumen de viajes, la Comunidad de Madrid se situó por detrás de Andalucía (16,5%), Cataluña (12,7%), Comunitat Valenciana (9,7%) y Castilla y León (8,2%).

LOS MADRILEÑOS LIDERAN EN VIAJES EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE

Durante el cuarto trimestre de 2025, la Comunidad de Madrid reforzó su peso como destino turístico al concentrar 3.124.275 viajes de residentes en España, el 8,6% del total nacional.

Entre octubre y diciembre, los viajeros realizaron 8,16 millones de pernoctaciones en la región, el 6,6% del total en España, con un gasto asociado de 956,6 millones de euros, equivalente al 7,6% del total nacional.

En este periodo, el gasto medio por persona se situó en 303 euros, con un gasto medio diario de 116 euros, solo por detrás de Baleares (117 euros). Por delante de Madrid, las principales comunidades autónomas de destino en el cuarto trimestre fueron Andalucía (16%) y Cataluña (10,7%).

Atendiendo al lugar de residencia, los madrileños lideraron el ranking nacional en el cuarto trimestre, con 6.126.032 viajes, lo que supone el 16,9% del total.

Asimismo, realizaron 21.201.137 pernoctaciones, el 17,1% del total en España, con un gasto equivalente a 2.180,1 millones de euros, el 17,5% del total nacional. En cuanto a gasto medio, cada turista desembolsó 356 euros, unos 103 euros diarios.