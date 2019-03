Maestre admite "pena" por Cifuentes por "linchamiento" desde su partido y cree que Casado debe rendir cuentas

Publicado 06/03/2019 12:37:42 CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal de la capital y de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha reconocido hoy que "de alguna forma" le da "pena" la expresidenta regional Cristina Cifuentes por el "linchamiento personal" que ha sufrido desde "las propias filas de su partido", en referencia al PP, y ha subrayado que el presidente del PP, Pablo Casado, es "quien debe rendir cuentas" por hacer "un máster fraudulento exactamente en las mismas condiciones".

La portavoz municipal ha asistido al acto de entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo que entrega la Comunidad de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer. En este contexto, se le ha preguntado si veía decepcionante que Cifuentes no haya declarado en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid por el 'caso Máster'.

A la pregunta, la edil de Ahora Madrid ha replicado que lo que ve "realmente decepcionante" es que "el PP y el PSOE se hayan puesto de acuerdo para que sus respectivos llamados a declarar" en alusión a Carmen Montón y "fundamentalmente" Pablo Casado no hayan comparecido en la comisión.

"Eso me parece decepcionante no solo por el PP sino también por el PSOE. Cifuentes dimitió después de un linchamiento personal desde las filas de su propio partido. Y no me merece más, de alguna forma... pena por someter a una persona a un linchamiento", ha aseverado.

Tras ello, ha aseverado que quien debe rendir cuentas es Casado, ya que hizo "un máster fraudulento exactamente en las mismas condiciones y no solo no ha dado explicaciones, sino que no ha comparecido en esa comisión", ha apostillado.