Maestre augura que la "pobreza de gestión" de Almeida y Ayuso, centrados en Sánchez, será "su certificado de defunción"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y coordinadora de la ejecutiva municipal de la plataforma, Rita Maestre, vaticina que la "pobreza de gestión" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, centrados en la política nacional y en su ataque al presidente, Pedro Sánchez, serán su "certificado de defunción" en las instituciones madrileñas.

"Va a ser el certificado de defunción de los gobiernos del PP en Madrid por la absoluta incapacidad de Almeida y Ayuso para plantear ya no un modelo desde el punto de vista teórico sino políticas públicas concretas", ha sostenido Maestre en una entrevista con Europa Press.

Maestre ha echado la vista atrás para apostillar que los alcaldes y presidentes del PP en la ciudad y en la región, paralelamente a que estos últimos fueran "unos corruptos", tenían "un plan para peatonalizar, para construir hospitales y centros de salud o kilómetros de Metro pero es muy difícil que una persona diga qué ha hecho el PP en la Comunidad desde la legislatura que empezó con Cristina Cifuentes, desde el año 2015".

"Ha sido una Comunidad suspendida en el tiempo e igual en Madrid desde 2019. Es francamente difícil que alguien me diga una gran idea, un proyecto en el horizonte de Almeida, que es un alcalde que no tiene ninguna idea para la ciudad de Madrid y que no le importa Madrid", ha lanzado.

ALMEIDA COMO "ENTUSIASTA TERTULIANO DE LA POLÍTICA NACIONAL"

Para Rita Maestre, Almeida "está más interesado en la política nacional, es un entusiasta tertuliano de la política nacional" y "no le interesa Madrid, no tiene interés por la ciudad".

"Es un alcalde condenado al fracaso, como Ayuso es una presidenta condenada al fracaso, y que antes o después, y yo auguro que antes, va a a ser pronto, van a enfrentarse a la pobreza de su modelo, de su pobreza de gestión y al cansancio de la ciudadanía de Madrid, que en algún momento va a decir 'vale, sí, Pedro Sánchez, pero ya le votamos en otras y en Madrid tú, ¿qué?'", ha argumentado Rita Maestre. "En Madrid, tú (a Almeida) nada y nosotros mucho", le ha retado.

CRÍTICA Y PROPUESTA

Más Madrid seguirá trabajando en clave "no sólo de resistencia o de crítica sino de construcción". "Somos una fuerza política que no estamos sólo en el 'no' sino que acompaña siempre la crítica con la propuesta y la negación con la construcción", ha descrito Rita Maestre, que recuerda que este "elemento distintivo" de la organización "no siempre se ha entendido".

Los promotores de los Pactos de la Villa defienden una "visión positiva, proactiva y constructiva" que puede ser la base que explique su crecimiento, además de dirigirse a "mayorías más amplias que las que tienen el carnet" de partido.

Y para eso pone de ejemplo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "no utilizó en la campaña ni una sola vez la palabra 'derecha'". "Un proyecto que aspira a ser mayoritario, que es a lo que yo aspiro a que sea Más Madrid, tiene que construir mayorías sobre los problemas reales y concretos. Muchos tenemos adscripciones ideológicas fuertes y notorias pero en las batallitas de los carnets pasan cosas poco interesantes", ha analizado.

"EN MADRID LO HICIMOS UNA VEZ Y PODEMOS VOLVERLO A HACER"

"Cuando en Madrid ha ganado el PP ha sido construyendo proyectos muy amplios que generaban ilusión de que puedan pasar cosas distintas. Quizás hay un cierto estado emocional y mental en algunas personas que dicen 'nunca jamás vamos a desbancar al PP porque 25 años, porque corrupción, porque clientelismo... Inserte aquí la razón para cruzarse de brazos. No hay ninguna razón para cruzarse de brazos. En Madrid lo hicimos una vez y podemos volverlo a hacer", ha defendido.

Para eso hay que "plantear proyectos positivos, que confíen en sí mismos, que se presenten sabiendo que pueden hacerlo y apelando a mayorías más amplias que las que tienen el carnet. Es construir esas mayorías hablando de lo que a la gente le importa porque ahora mismo la gente no está en la cola del súper o en la del centro de salud en la disquisición de en qué fase del capitalismo financiero estamos", ha ironizado sino de "qué hacer con niños el curso que viene o el ERTE".

JUVENTUD Y ASCENSOR SOCIAL

En Más Madrid identifican dos problemas fundamentales del momento actual, la crisis que vive la juventud y la necesidad de volver a "poner en marcha un ascensor social, que en algún momento funcionó en España y que lleva diez años suspendido".

"Pasa en Madrid y en el conjunto de España. El ascensor social está parado y volvemos a tiempos donde la renta de tu familia determina mucho más tu vida futura", ha explicado. Se une al "parón en el tiempo de la vida de centenares de miles de jóvenes que tienen 18, 20, 22, 25 o 33 años y que no tienen horizonte de vida en la ciudad", ha lamentado.

Maestre considera que "Madrid tiene que ser una potencia económica que haga algo más que enorgullecerse del sector servicios, que es un sector necesario en cualquier capital turística, pero que tiene que ser algo más". "Madrid no puede ser sólo un lugar donde la gente viene a pasar un fin de semana, Madrid tiene que ser un lugar que produzca, al nivel de otras capitales europeas", ha diagnosticado la concejala.

Rita Maestre ha recetado "un plan en la ciudad y en la Comunidad, que tiene que estar coordinado, para que sea un sitio donde la gente pueda independizarse". Para eso hay que "hablar de los precios de la vivienda, hay que asumir que la idea de no poner reglas, que todo funcionará bien, no ha funcionado jamás en Madrid, en España", ha apuntado.

"Aquí tenemos un alcalde que para este tema tiene un total de cero ideas. Es como no tener alcalde. Hacen falta gobiernos y alcaldes o alcaldesas para poner normas comunes que impidan o dificulten la subida de precios constante en el tiempo y que no hace más que imposibilitar que la gente joven tenga vidas independientes", ha subrayado.

"DE ANUNCIOS NO VIVEN LOS VECINDARIOS DE MADRID"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, anunciaba esta semana que el centro municipal de inteligencia artificial ocupará lo que hasta hace unos meses era la Casa de la Cultura y la Participación Ciudadana de Chamberí.

"De anuncios no vive ni la cultura, ni las despensas solidarias, ni los vecindarios de Madrid y hasta ahora todo lo que ha hecho el Gobierno municipal en los espacios en los que antes había vida son espacios vacíos", ha lamentado.

Maestre ha remarcado que no se cree "ni uno solo de los anuncios" del Gobierno municipal porque en los dos años de mandato "en Madrid no ha pasado más que el cierre de cosas que ya estaban en marcha, que se prohíban otras que ya funcionaban y que se pongan medallas por obras del mandato anterior".