Maestre, como sus compañeros, está "con Podemos y con Manuela" y por eso concurrirá a primarias de la candidatura plural

En la candidatura de Podemos Madrid Castaño quedaba relegado al 11 y Esther Gómez, la más votada en las últimas primarias, en el 12. La salida de la candidatura es secundada por ediles de todas las sensibilidades en Podemos

La portavoz del Gobierno municipal en Madrid, Rita Maestre, ha afirmado que tanto ella como sus cinco compañeros de Podemos en el Ayuntamiento están con la formación morada y con la alcaldesa, Manuela Carmena, que encabezará una candidatura "unitaria, plural y abierta" a la que concurrirá la edil vía primarias.

"Estoy con Podemos y estoy con Manuela. Por eso los seis concejales nos presentaremos a las primarias de la candidatura unitaria, plural y abierta con la que volveremos a hacer a Carmena alcaldesa de Madrid en mayo de 2019. Y mientras, a seguir gobernando y trabajando por Madrid", ha escrito Maestre en su cuenta de Twitter.

Seis concejales del Ayuntamiento de Madrid --Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez-- han retirado sus candidaturas a las primarias de la formación morada después de conocer el puesto que les había asignado el secretario general en Madrid, Julio Rodríguez, en la candidatura que presentará esta tarde.

En ella, han informado distintas fuentes a Europa Press, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ocupaba el puesto siete mientras que el titular de Hacienda, Jorge García Castaño, el 11. El puesto 12 era para Esther Gómez. Precisamente la edil de Carabanchel y Chamberí fue la más votada en las primarias que eligieron a Julio Rodríguez como secretario general de Podemos Madrid.

En la lista conocida ayer por los ediles se encontraba Rita Maestre tras Julio Rodríguez. El tres era para Fran Verdes, el cuatro para Maby Cabreras, el cinco para Paco Pérez, el seis para Marta Gómez Lahoz, el siete para José Manuel Calvo, el ocho para un representante de los círculos, el nueve para Bruno Estrada y el diez para Beatriz Herráinz.

Calvo también ha optado por Twitter para aclarar que mantiene su compromiso con Podemos y que participará en el proceso de conformación de la candidatura municipal en 2019. "Seguimos trabajando para revalidar el Ayuntamiento con Manuela Carmena al frente", ha escrito, para terminar el mensaje con un #SiSePuede.

Esther Gómez insiste en que participarán "en el proceso de la plataforma en apoyo a Manuela abierto e inclusivo para 2019". "Estamos con Manuela y con Podemos. Nos vamos a dejar la piel para revalidar el proyecto político del cambio en nuestra ciudad", subraya.

Marta Gómez Lahoz coincide en que su compromiso está "con el gobierno de Manuela, con Podemos y con la formación de una candidatura abierta, democrática e inclusiva para revalidar el Ayuntamiento de Madrid en 2019".

En un comunicado conjunto, los seis ediles de Podemos insisten en este argumento. "Todos los concejales de Podemos formaremos parte del proceso participativo que se desarrollará en un futuro ya que es imprescindible hacer compatible el proyecto político en torno a nuestra alcaldesa y nuestro compromiso con Podemos, una de las fuerzas fundamentales del cambio político en este país. Somos parte del Podemos que lleva años trabajando codo con codo con Manuela Carmena y lo seguiremos haciendo", han señalado.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha aseverado a su vez que los concejales de Podemos en el Ayuntamiento "continuarán en el proyecto" porque "han desempeñado su trabajo muy bien" y ha añadido que las cuotas de los partidos no son positivas.

Lo ha expresado desde Berlín, donde firmará un memorando de colaboración con esta ciudad alemana. Carmena ha dicho de ellos que han tenido "unos desencuentros sobre la manera de entender las primarias por parte de Podemos".

"Yo dejo en sus manos la decisión que tomen, sean una u otra, y la voy a valorar porque les valoro a ellos. Son unos concejales muy importantes y han desempeñado su trabajo muy bien, con los que yo me siento muy cómoda. Forman parte de la continuación del proyecto", ha declarado.

En unas semanas se presentará la plataforma ciudadana que liderará. "La idea es que no sea una plataforma de partidos políticos, que sí sea de personas con afiliaciones a partidos pero no un acuerdo entre partidos para que no tengamos que andar con esas cosas, que no son positivas, de las cuotas internas", ha subrayado la alcaldesa.