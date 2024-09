Maestre critica el consenso PP-PSOE en operaciones como Campamento donde administraciones funcionan "como inmobiliarias"

Tacha de "pésima noticia" que el Congreso no haya estado a la altura para regular los alquileres temporales



MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra el "modelo fracasado de la burbuja" que en su opinión siguen tanto PP como PSOE dentro de "ese gran consenso" entre los dos principales partidos del país y que se pone de manifiesto en grandes operaciones urbanísticas como Campamento, "una fantástica oportunidad para hacer cosas distintas" pero donde se ha optado por "vender suelo público y que las administraciones funcionen como inmobiliarias y mediadoras de las constructoras".

"La operación Campamento es una fantástica oportunidad para hacer cosas distintas" pero vaticina que Madrid tendrá en veinte años "promociones de viviendas privadas y el mismo parque público de ahora, que no llega al 1,5%, paupérrimo". "Hace falta que cada uno haga su parte, lo que implica que los gobiernos del PP hagan algo", pero también que el Ministerio de Vivienda "se ponga las pilas y dé un giro de timón" para no "repetir el mismo error una y otra vez".

Prohibir que grandes inversores como fondos o bancos se hagan con edificios enteros para destinarlos a viviendas de uso turístico (VUT) y que los no residentes compren en zonas tensionadas si no es para vivir son dos de las propuestas que Más Madrid defiende y que ha destacado Maestre en una entrevista con Europa Press.

La edil ha calificado de "pésima noticia" que en el Congreso se haya tumbado regular los alquileres temporales. "Creo que la mayoría del Congreso de los Diputados no ha estado a la altura de lo que se está pidiendo desde el país. Es importantísimo que los partidos que gobiernan en escalas de la Administración sientan la presión social", ha destacado.

Maestre, que señala a la vivienda como el principal problema no solo ya de Madrid sino de las grandes capitales, espera que la presión social se haga patente en la manifestación con la que reivindicar el derecho a la vivienda el próximo 13 de octubre y que espera que sea "histórica", una protesta ciudadana para obligar a que sean claros "los que ahora mismo se ponen un poco de perfil o como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que decía que en Madrid cualquier familia puede vivir con un sueldo medio a 15 minutos del centro". "Es una falsedad objetiva para cualquier persona que viva mínimamente cerca de los problemas reales en Madrid", ha cargado.

El domingo 13 de octubre en Madrid se ha convocado una manifestación bajo el lema "La vivienda es un derecho, no un negocio" por más de 30 organizaciones como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas, Amnistía Internacional y los sindicatos CCOO y UGT, entre otros.

RECLAMA AL PP MEDIDAS Y AL MINISTERIO DE VIVIENDA QUE "SE PONGA LAS PILAS"

Maestre reprocha que "el PP hace una cosa y dice la contraria; echa las culpas cuando sabe perfectamente que la competencia les toca a las administraciones madrileñas". No obstante, "también es cierto que el problema de la vivienda en Madrid tiene que ver con que durante demasiado tiempo ha habido un gran consenso por parte de los dos grandes partidos, PP y PSOE, en cuanto al modelo inmobiliario".

Rita Maestre ha rechazado que el problema de vivienda se limite a la oferta. "Es mentira que si se construyen más casas baja el precio, nunca ha pasado en la historia de España. Durante los años de la burbuja inmobiliaria se construyeron en España más viviendas que en Francia, Alemania e Inglaterra juntas y el precio subió un 250% mientras se construían 150.000 nuevas a finales de los 90 y mediados de los 2000", ha cuantificado.

"Espero del PP pero también del PSOE que gobierna en España que no repitamos errores del pasado y que no vayamos una vez más al mismo modelo fracasado de burbuja inmobiliaria, que hace que parezca que hay mucho dinero en marcha y que todos contentos hasta que se cae todo y nos pasamos diez años de crisis social a continuación", ha advertido.

IMPEDIR QUE LOS EDIFICIOS COMPLETOS PASEN A HOSPEDAJE

Más Madrid aboga por más competencias para la ciudad, vía Ley de Capitalidad, para intervenir también de forma más directa en los pisos turísticos, algo que debería estar acompasado por una intención real del PP de acabar con las VUT ilegales, que colonizan el mercado residencial.

"Yo inmediatamente aplicaría la Ley de Vivienda, que implica poner topes a los precios del alquiler en zonas tensionadas y que tiene un efecto interruptor inmediato que hace que el mercado, que viene recalentado, se enfríe. También una modificación del Plan General para impedir que edificios completos sean comprados por fondos, bancos, grandes capitales, grandes tenedores para pasar a hospedaje", ha detallado, posicionándose "en contra de lo que quiere hacer el PP en Madrid".

Lo que hacen esos grandes tenedores, fondos o bancos es "sacar de cada una de sus casas a Laura Pérez, a Jorge González, a cada una de las familias que viven ahí, y convertirlas en pisos turísticos, en hoteles o en apartamentos de lujo. Prima con mucho el derecho a la vivienda de Laura González y de Jorge González, que viven en el quinto D de Puerta del Ángel", ha subrayado.

Más Madrid también aboga por "prohibir, como han hecho en Nueva Zelanda o Canadá, la compra de vivienda en zonas tensionadas por no residentes si la función de esa vivienda no va a ser vivir en ella". "Porque las llamamos vivienda porque sirve para vivir, no para que se quede vacía durante cinco años hasta que el inversor considere que la sube", ha razonado.

Rita Maestre ha identificado que "el problema principal de la vivienda en Madrid y en España se llama especulación. Y para cortar la especulación hay que levantar las alfombras rojas que hacen que sea muy fácil con mucho dinero hacerse más rico con un bien que es de primera necesidad como la vivienda", reconocido como un derecho fundamental en la Constitución, aunque "se lleve 40 años mirando para otro lado".

27.000 PISOS TURÍSTICOS EN MADRID

Ante las líneas generales que ha presentado el Gobierno municipal sobre la regulación de las VUT, como acabar con el sistema de anillos y crear dos zonas (una dentro y otra fuera de la M-30), la jefa de la oposición ha acusado al delegado de Urbanismo, Borja Carabante, "de no haber aplicado la norma (el Plan Especial de Usos de Hospedaje aprobado en 2018) en cinco años que lleva gobernando, pero tampoco la ha derogado".

"No ha hecho nada durante todos estos años. Ha permitido que el número de viviendas turísticas que se ofertan ahora mismo en Madrid esté en 27.000 porque no han hecho nada, no han hecho su trabajo por ser unos vagos", ha arremetido contra los 'populares'. "La regulación actual divide la ciudad en cuatro anillos pero no hacen nada. ¿Lo van a hacer porque la ciudad se divide en dos? No veo mucha diferencia", ha contestado.

CON LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA, ¿CÓMO TE SEPARAS EN MADRID?

Maestre pone encima de la mesa la implantación de una tasa turística con la que recaudar 65 millones al año para destinar íntegramente a la promoción de vivienda. "Es una tasa que se aplica en decenas de ciudades europeas y nunca nadie ha decidido no viajar a Barcelona o a Berlín porque te vayan a cobrar dos euros por dormir una noche en un hotel", ha razonado.

"Falta dinero para construir vivienda pública y esto es una fantástica fuente", ha remarcado ante la "emergencia habitacional" que en su opinión asola Madrid y no sólo en el caso de la juventud.

"¿Cómo te separas en Madrid? ¿Cómo tienes 45 años, 50 años, 43, 37 años, dos hijos, un hijo, una familia construida en torno a una casa que se paga con dos salarios y que tiene que dividirse en dos nuevas? Tengo muchos amigos y conozco a mucha gente que tiene enormes dificultades para aplicar una decisión vital, que es que una relación termina y que no puede irse de casa", ha planteado.