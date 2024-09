Maestre defiende la faceta "madura y municipalista" de Más Madrid: "Se habla mucho desde Madrid pero muy poco de Madrid"

"Tenemos una organización muy engrasada, que ya ha demostrado ser más que sus caras visibles o liderazgos" MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Más Madrid y líder de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha defendido con orgullo que son "las pesadas de Madrid" en una organización municipalista "madura", que "es mejor que hace diez años", ahora que la formación está a unos meses de cumplir su primera década desde que entraron en las instituciones.

"Se habla mucho desde Madrid pero se habla muy poco de Madrid", ha lamentado la jefa de la oposición en una entrevista en Europa Press. La esencia de Más Madrid es "municipalista", aunque participen también a otras escalas de la política, y por eso no les duelen prendas "en recordar que el Metro tiene un 10% de maquinistas menos que hace diez años pero también en exigirle al ministro de Transporte que haga su parte en Cercanías".

"A veces me siento como la pesada de Madrid. Y somos eso, las pesadas de Madrid y las que hablamos de Madrid, a las que nos importa Madrid. Y eso es una fortaleza", ha valorado. Ahora el principal objetivo de la formación "es crecer, llegar más y mejor a todo el territorio, conseguir ser útiles en "el trabajo cotidiano de barrio" en un contexto de mayoría absoluta --por "la mínima" apunta-- pero mayoría absoluta, que "hace que el PP no necesite nada más que a sus militantes y cargos para sacar adelante sus medidas".

Con casi una década de vida a sus espaldas, al menos en lo que a representación institucional se refiere, Rita Maestre tiene claro que ahora son mejores que entonces. "Somos mejores ahora que hace diez años", contesta sin dudar a si el espíritu de los 'Ayuntamientos del Cambio' puede tener encaje en la política actual. "No hay que repetir lo del pasado; tuvo su sentido tal y como fue, pero ahora tenemos la posibilidad, la capacidad y la responsabilidad de hacer cosas nuevas y mejores", ha remarcado.

"Creo que cada cosa tiene su sentido en un momento y en un lugar. Nosotros en estos años hemos crecido, madurado. Somos una fuerza madura. A diferencia de hace diez años somos una organización política con presencia territorial, con conocimiento del terreno, con la experiencia de lo que funciona y de lo que no, desde dentro de la institución y desde fuera, también con un mapa mucho más realista del poder madrileño en todos sus sentidos (económico, judicial, mediático)", ha enumerado.

"TENGO ENERGÍA DE SOBRA PARA SEGUIR LIDERANDO MÁS MADRID"

Así las cosas, Maestre tiene claro que tiene "energía de sobra para seguir liderando Más Madrid". "Por eso me presenté a las elecciones porque implica también lo que viene después, y me siento muy fuerte y con muchas ganas, también con retos nuevos", ha explicado.

"Hemos aprendido mucho. Siento que somos mejores en el sentido de que sabemos más, sabemos hacer las cosas mejor, tenemos la experiencia de dentro y de fuera del gobierno y tenemos un conocimiento mucho más realista de Madrid. Y eso para mí es una fortaleza", ha insistido Maestre.

Preguntada sobre si la salida de Mónica García de la Asamblea de Madrid con destino a Sanidad le ha hecho perder foco a la formación, su compañera asegura que al contrario, según le transmite la ciudadanía, sobre todo porque se hace más palpable la "capacidad de gestión" de la organización "como está demostrando (García) al frente del Ministerio".

"Tenemos una organización muy engrasada, que ha demostrado ya que es más que sus caras visibles o que sus liderazgos. Es una organización que comenzó en unas elecciones encabezadas por Manuela Carmena e Íñigo Errejón y que cinco años después es otra cosa, con vida propia y que, por supuesto, seguirá existiendo después de que se vaya Mónica, me vaya yo y se vaya Manuela (Bergerot)", ha manifestado.

Maestre reivindica la "fortaleza" de Más Madrid siendo "una de las principales protagonistas de la izquierda española, no sólo madrileña", en referencia a Sumar. "Más Madrid tiene que aportar (a Sumar) desde la lealtad, pero también desde la autonomía y la horizontalidad", ha precisado, siempre apostando por "políticas eficaces y valientes". "La gente tiene que saber cuál es nuestra posición, que es distinta al gobierno del que formamos parte, y que siempre hemos hecho identidad de las cosas del comer, de las cosas de lo que de verdad importan".

PROPUESTAS, MUCHA CALLE Y SIN QUE LES "ACHANTEN" LOS DEL "LODAZAL"

La portavoz municipal de MM hace hincapié en que hacen política local "en un entorno difícil", con un PP "no hablando de Madrid sino de otras cosas, como el Gobierno de España o cualquier otra cuestión que no tiene que ver con su trabajo". Y no sólo ha puesto su mirada en los 'populares', también en Vox, cuyo líder, Javier Ortega Smith, protagonizó uno de los momentos más tensos registrados en el Pleno de Cibeles al lanzar una botella de agua al escaño del concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño.

"El objetivo de estas formas de hacer política es convertirlo todo en un lodazal y de alguna manera sacar el foco de las políticas que importan, convertirlo todo en insultos, descalificaciones convertirnos a todos en lo mismo. Lo de 'todos son iguales, todos están solo a lo suyo, a nadie le importa lo que le pase a la gente'. Me preocupa porque es una idea que cimenta las teorías antidemocráticas", ha trasladado.

Más Madrid seguirá respondiendo al "lodazal" con "propuestas, con el trabajo cotidiano de calle, a lo que desde luego no se dedica Ortega Smith". "Es trabajar en positivo, buscar propuestas, soluciones y mantener una firmeza muy clara que le diga a Ortega Smith y a cualquier otro señor que aspire a gobernar que no nos van a achantar, que esas estrategias de intimidación en el Pleno, pero también en redes sociales, de ser muchos y muy brutos para que te pienses si hablar o no hablar no funcionan con Más Madrid", ha advertido.

"No vamos a pedir perdón por existir", ha lanzado pensando en las 300.000 personas que les votaron y en la tarea de "defender las instituciones democráticas frente al intento de llenarlo todo de barro, que es exactamente lo que quiere hacer la extrema derecha aquí, pero también Milei y Bolsonaro".

Más Madrid se pone como "tarea imprescindible crecer, llegar a más sitios, llegar a más gente" con "una representación política que se expresa en las urnas pero que se crea antes; y es más importante ese vínculo que el voto". Para ello el reto es "combatir el desánimo". "Hay mucha gente en Madrid que no se siente interpelada, motivada, que cree que no sirve para nada porque 'total, si van a ganar, ¿para qué voy a ir?' Es una tarea política de primer orden combatir el desánimo y el derrotismo", se ha marcado como imprescindible.

"También hay gente que se acomoda a eso, a 'en Madrid no hay nada que hacer', en dar Madrid por perdido. Nosotros al contrario, es muy importante que esa lógica derrotista no impregne la vida política madrileña", ha analizado. Para eso buscan dar soluciones y aportar "más visiones de la ciudad de Madrid, combatir con esperanza y con alegría el derrotismo, el pesimismo porque siempre hay posibilidad de cambio. El cambio que está en la gente y la tarea de Más Madrid es organizarlo y empujarlo".