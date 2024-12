Maestre dice que con la moratoria Almeida quiere contentar a extrema derecha por la "criminal gestión" del PP en la dana

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha afirmado este miércoles que con la moratoria de un año para los coches sin etiqueta residentes en Madrid puedan circular, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida "intenta contentar a parte del electorado de extrema derecha ante la negligente y criminal gestión del PP en Valencia", en alusión a la dana.

Tras reunirse esta mañana con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y preguntada por el hecho de que estos coches podrían circular pero no aparcar en la zona SER, Maestre ha tildado de "chapuza monumental" la gestión municipal de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

"Lo que constata esto es que Almeida no está preocupado por la policía ambiental ni por el SER, sino por el crecimiento de la extrema derecha y por la negligente y criminal gestión del PP en Valencia. Lo que intenta ahora es contentar a parte de ese electorado con cambios de normativa", ha apostado.

La líder de la oposición en la capital ha subrayado que los madrileños quieren explicaciones y normas claras; "no se puede multar a uno y no a otro al día siguiente por hacer lo mismo, es injusto". Por eso, ha insistido en que estos cambios en el protocolo reflejan que "no es la mejor gestión de la contaminación, sino algo partidista y electoralista que nos va a sumir más en el caos que actualmente tenemos".