Maestre insta a mantener restricciones mientras la Comunidad no tenga un sistema de rastreo y PCR que controle al virus

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha instado a mantener las restricciones mientras que la Comunidad no cuente con un sistema de rastreo y pruebas PCR que controle al virus, enlazado directamente con un necesario refuerzo sanitario.

Desde la Audiencia Provincial de Madrid, donde el grupo municipal ha elevado un escrito contra la gestión de la residencia de mayores del Ensanche de Vallecas, Maestre ha lanzado una pregunta directa al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

"¿Tiene hoy la Comunidad un sistema de pruebas y de rastreo que garantice que tenemos controlado el virus ahora y en el futuro? Si la respuesta es 'no' creo que tenemos que seguir manteniendo las medidas", ha sostenido.

La edil ha puesto el acento no en las restricciones a la movilidad sino sobre "cuáles son las herramientas para garantizar que el virus está controlado". "Esa es la principal diferencia que tiene Madrid con otras ciudades europeas, que en Madrid, a diferencia de lo que ocurre en Berlín, Viena, Roma o Londres, no hay un sistema de rastreo, no hay un sistema de pruebas", ha indicado.

"LAS PRUEBAS PCR SE HAN REDUCIDO UN 64%"

Según Maestre, "a lo largo de la última semana las pruebas PCR se han reducido en un 64 por ciento". "Estamos menos preparados para evaluar cómo evoluciona el virus en nuestra ciudad y en nuestra Comunidad. Necesitamos rastreo, más pruebas, más médicos y personal sanitario", ha diagnosticado.

Maestre ha recordado la manifestación de profesionales de la enfermería que tuvo lugar ayer en la Puerta del Sol para "reclamar condiciones dignas y más plazas". "El camino es ese, reforzar los sistemas sanitarios y de control y no (estar) tanto en las peleas, en las declaraciones y ruedas de prensa contraprogramadas, que es a lo que nos han acostumbrado en las últimas semanas", ha lamentado.

Preguntada sobre si tiene más confianza en los datos de la Comunidad o en los del Ministerio, la edil ha cargado contra una actitud "irresponsable", de la que ha acusado a "unos y otros por alentar la desconfianza en los datos". "Hay datos muy claros, como ese 64 por ciento menos de PCR en la Comunidad, lo que tiene que tener algún tipo de incidencia en los casos positivos que se registran", ha opinado.

"Y seguimos sin personal sanitario extra. Según los últimos datos oficiales, en la Comunidad hay 661 rastreadores para 6 millones de habitantes", por lo que "por muchos bucles de restricción a la movilidad que se hagan cada vez que vuelva a crecer la incidencia se seguirá sin capacidad de controlarla y evaluarla", ha defendido.