Maestre lamenta que Almeida no garantice el "derecho a hacer oposición respetada" y siguen esperando disculpas de Levy

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha lamentado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no les garantice su "derecho a hacer una oposición respetada" con la contestación que ha dado a la solicitud de amparo hecha por este grupo y por el PSOE, al tiempo que siguen esperando las disculpas de la delegada de Cultura, Andrea Levy.

"Son imágenes lamentables que no representan el espíritu del pueblo de Madrid. La actitud de la concejala Levy fue absolutamente indescriptible e inaceptable. Hemos recibido una carta del alcalde que, sin embargo, no nos garantiza de ninguna manera que esa situación no se vuelva a producir y no nos garantiza que tengamos el derecho a hacer una oposición respetada por parte del equipo del gobierno", ha sostenido Maestre desde la sede de la EMT en Fuencarral.

Las ediles Mar Espinar (PSOE) y Pilar Perea (Más Madrid) presentaron ayer una solicitud de amparo dirigida al alcalde contra la delegada de Cultura, Andrea Levy, por "insultos, agravios y descalificaciones en lo personal, en su vestimenta y en su actividad como concejalas" recibidos durante la celebración de la sesión del ramo.

Ambas se reservan el derecho a emprender las acciones legales que consideren oportunas. En un escrito, las ediles recordaban que el artículo 12 del Reglamento Orgánico del Pleno estipula que los concejales "están obligados a observar la cortesía debida y a respetar las normas de orden y de funcionamiento de los órganos municipales".

Maestre ha confirmado que aún no han recibido las disculpas de Levy, quien se comportó "de forma inaceptable faltando el respeto no sólo a las dos concejalas de Cultura sino también al presidente de la comisión", el concejal de Más Madrid Paco Pérez.

"Mientras que esas disculpas no se produzcan no nos podemos sentir satisfechos", ha remarcado Rita Maestre, que ha señalado que es "responsabilidad directa garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas y permitir que la oposición ejerza su papel democrático en condiciones de libertad, sin coacciones, ni presiones ni descalificaciones".