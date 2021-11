Maestre lamenta que el plan de Almeida sea "aprobar unos malos presupuestos" apoyados por "la extrema derecha"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha lamentado que el plan del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sea "aprobar unos malos presupuestos" apoyados como el año pasado "por la extrema derecha".

Desde Santa María de la Cabeza, donde ha presentado la propuesta de reforma de esta zona, la edil ha asegurado que no han recibido "ninguna información, propuesta de apertura de diálogo o negociación por parte de Almeida".

Esto le ha llevado a recordar que Más Madrid le propuso en el primer año de esta legislatura "un pacto para que los presupuestos de Madrid no dependieran de fuerzas políticas contrarias a los derechos humanos, por decirlo suavemente, pero esa propuesta no fue ni escuchada por parte de Almeida". "No creo que vaya a serlo ahora", ha apostillado.

"Creo que su plan sigue siendo aprobar unos malos presupuestos, como los que el año pasado aprobó con la extrema derecha y que, por ejemplo, centran la mayoría de la inversión en infraestructuras para el coche", ha indicado.

Maestre ha subrayado que "no son los presupuestos que transforman una ciudad, que eliminan la contaminación o que hacen de los servicios públicos servicios de más calidad". "Si siguen en esa línea no serán unos presupuestos apoyados por Más Madrid", ha adelantado.

