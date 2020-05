Maestre lanza que será responsabilidad de Almeida si permite que "minoría obstaculizadora" bloquee el apoyo vecinal

Dice que a Almeida, a pesar del "buen talante", "en principio no le interesaban especialmente" las mesas pero Cs jugó un papel esencial porque siempre "estuvo muy a favor de los pactos"

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha advertido de que "la responsabilidad será más del alcalde", José Luis Martínez-Almeida, si permite que una "minoría obstaculizadora" bloquee en la mesa de negociación de los pactos por el futuro de la ciudad el apoyo y reconocimiento a las redes vecinales que están dando respuesta a miles de personas durante la pandemia.

"La responsabilidad será más del alcalde que de la minoría obstaculizadora", ha sentenciado en una rueda de prensa virtual, donde ha destacado que son más las "fuerzas razonables" que están mostrando su apoyo al tejido vecinal.

Maestre ha explicado a la prensa que es una "imposición del alcalde" que los acuerdos a alcanzar se adopten por unanimidad, algo que complica la situación pero con lo que el regidor consiguió "que Vox se siente a la mesa" dado que los de Javier Ortega Smith no parecían muy propensos a los pactos, quizás "porque los propuso Más Madrid".

DECISIONES POR "MAYORÍA ABRUMADORA", NO POR UNANIMIDAD

Ahora mismo se está trabajando en que "si hay una pequeña minoría que bloquea las mesas" se puedan adoptar las decisiones no por unanimidad sino por abrumadora mayoría, del 95 por ciento", algo que podría contar con el apoyo tanto de PSOE como de Cs. "Pero estamos en negociaciones", ha indicado la edil, que sería favorable incluso a exceder un par de semanas el plazo dado de un mes si es para conseguir un mejor acuerdo.

Maestre no ha ocultado la satisfacción de su grupo por la puesta en marcha de los pactos propuestos por ellos "hace mes y medio para reconstruir la ciudad con consenso y con la participación de la sociedad civil", unido a que seguirán el modelo de trabajo propuesto por Más Madrid con cuatro mesas temáticas planteadas: economía y empleo, asuntos sociales, modelo de ciudad y cultura.

La portavoz ha sostenido que la rueda de prensa conjunta celebrada ayer, donde se escenificó la puesta en marcha de los pactos, demuestra que en la Corporación "hay un talante distinto" en comparación con el Congreso de los Diputados pero ahora hay que ir más allá de "gestos y símbolos", aunque sean importantes, y demostrar "la unidad y que se rema en la misma dirección".

"BIEN POR LA FOTO PERO SE TRATA DE SACAR ADELANTE EL CONSENSO"

La concejala ha destacado lo positivo que es que "incluso Vox" se esté sentando a la mesa de negociación "como el resto de grupos" porque los pactos no responden a "una cuestión de simbología sino de buenas políticas públicas". "Bien por la foto (de ayer) pero se trata de sacar adelante el consenso", ha resumido.

Aunque haya destacado que finalmente Vox haya dicho sí a las mesas de negociación, lo cierto es que el grupo que lidera Ortega Smith "en principio estaba en contra de la propuesta de pactos", algo que la portavoz achaca a que la propuesta "vino de Más Madrid".

Maestre cree que tanto la "dificultad de justificar el quedarse fuera" como la "mediación del alcalde" son las razones que han conseguido sentar a la mesa a Vox. Sobre la segunda esgrimida, la portavoz apunta a que se sientan a cambio de que las propuestas salgan adelante por unanimidad, algo en lo que se trabaja ahora con la propuesta de que pase a ser sustituida por la "abrumadora mayoría".

En este punto, la portavoz mediática de Más Madrid ha recordado que si bien la plataforma propuso los pactos el 17 de abril, recogidos desde el primer momento con "buen tono" por parte de Almeida, lo cierto "es que no se tradujeron (en una realidad) hasta que se les reiteró la propuesta". Entonces el alcalde "tuvo que asumir la puesta en marcha de estas medidas, que en principio no le interesaban especialmente" pero Cs jugó un papel esencial porque "desde el principio estuvo muy a favor de los pactos y ha presionado en el buen sentido para que salgan adelante".

¿HABRÁ DECLARACIÓN INSTITUCIONAL?

Una de las propuestas que Más Madrid lleva al Pleno ordinario de este viernes es una declaración institucional "llamando a la convivencia y a la unidad". "No es el momento de que unos y otros agitemos las ideologías, no es el momento de protestas no pacíficas. Queremos que los grupos tienen que dar ejemplo de unidad y solidaridad", ha explicado Rita Maestre, que ha detallado que en la junta de portavoces que hoy se reunirá se decidirá si finalmente esta proposición pasa como declaración institucional. La edil ha adelantado que la semana pasada ya contaban con el respaldo de Cs, uno de los dos grupos de gobierno.

El grupo municipal de Más Madrid ha planteado al resto de formaciones con presencia en el Palacio de Cibeles una declaración institucional por "la unidad, la democracia y la paz" porque "todas las formas de protesta son legítimas mientras sean pacíficas y no pongan en riesgo la salud de los demás pero no es el momento ahora de que unos vecinos se echen en cara las ideologías o posturas políticas" porque es algo que "aporta poco a la situación" generada por el coronavirus.