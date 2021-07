Maestre no se arrepiente de proponer Pactos de la Villa ante un "alcalde sin ideas": "Hicimos lo que nos correspondía"

"Estoy orgullosa de haber contribuido a generar certeza y tranquilidad en ese momento para la ciudad", afirma

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, no se arrepiente de que su formación propusiera hace un año los después conocidos como Pactos de la Villa, aunque hayan sido finalmente capitalizados por "un alcalde sin ideas", José Luis Martínez-Almeida". "Hicimos lo que nos correspondía", ha asegurado la edil, que ha afirmado sentirse "orgullosa" de haberlo hecho.

En una rueda de prensa en la que ha estado rodeada por los concejales Jorge García Castaño, Esther Gómez, Javier Barbero y Pilar Perea, Maestre ha defendido que hicieron lo que tocaba en un momento en el que la ciudad vivía inmersa en el dolor y la incertidumbre. "Hace un año yo hice mi parte, Más Madrid hizo su parte y propusimos al gobierno un acuerdo con la ciudad, no con el gobierno", ha puntualizado.

Un año después, Martínez-Almeida no ha cumplido con su parte porque "es un alcalde sin ideas e incapaz de aplicar las de las demás fuerzas políticas y de la sociedad". "Nosotros hicimos nuestra parte pero este alcalde sin ideas no ha hecho la suya", ha lamentado Maestre en una intervención donde las expresiones más repetidas han sido "pérdida de oportunidad" y "legislatura perdida".

"PASA MÁS TIEMPO COMENTANDO LA ACTUALIDAD POLÍTICA"

Maestre ha identificado la causa por la que Almeida no ha gestionado los compromisos adquiridos: a la "falta de ideas" se le suma que "pasa más tiempo comentando la actualidad política". "Es una pena no para el gobierno sino para el conjunto de la ciudad", ha lamentado la portavoz de Más Madrid.

Preguntada sobre si se arrepiente 365 días después de haber propuesto los pactos, Maestre ha insistido en que Más Madrid "hizo su parte, ser serios y responsables en un momento duro". No sólo no se arrepiente sino que se siente orgullosa de una formación que puso sobre la mesa los acuerdos en un momento en el que el Congreso de los Diputados era una auténtica "jaula de grillos" y cuando la percepción de la ciudadanía de la política era que no discutía de lo realmente importante.

"Estoy orgullosa de haber contribuido a generar certeza y tranquilidad en ese momento para la ciudad", ha remarcado la concejala, que ha recordado que en abril de 2020 el grupo municipal presentó 220 "medidas valientes y realistas para conseguir una ciudad menos contamindada y más moderna".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado hoy en un 87% los Acuerdos de la Villa que ya han sido ejecutados o están trámite cuando se cumple un año desde su aprobación por unanimidad de todos los grupos municipales (PP, Cs, Más Madrid, PSOE y Vox), a quienes ha agradecido su "altura de miras" para alcanzar ese "hito histórico".