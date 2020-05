Maestre no puede imaginar quién actuaría como "minoría de bloqueo" en consensos para afrontar "el hambre de Madrid"

"Hay cerca de 100.000 personas que ahora mismo se alimentan a través de los servicios sociales o en las redes vecinales de apoyo", calcula Más Madrid

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, no puede imaginar quién puede actuar como "minoría de bloqueo" en los futuros consensos a alcanzar para afrontar "el hambre que existe en Madrid en este momento".

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, la edil confía en alcanzar acuerdos por unanimidad "en cuestiones tan urgentes como la emergencia alimentaria" porque "hay cerca de 100.000 personas que ahora mismo se alimentan a través de los servicios sociales o en las redes vecinales de apoyo".

"Debe haber un acuerdo inmediato sobre cómo afrontar de forma pública y eficaz el hambre que existe en Madrid en este momento y la falta de alimentos que tienen 100.000 ciudadanos. Espero que sobre eso haya un acuerdo unánime pronto", ha confiado la concejala.

Maestre ha recordado que fue Más Madrid quien puso la propuesta de pactos sobre la mesa y desde el primer momento incluyeron a todos los partidos porque "lo contrario no tendría ningún sentido". No pasa así, no se llegan a acuerdos, en la Asamblea o en el Congreso "porque los contextos son distintos".

"La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado las propuestas de pactos que le ha hecho por el PSOE diciendo que no pacta con el desastre. Y en el Congreso desde el principio ha habido un clima de mucha confrontación", ha declarado. Rita Maestre ha diagnosticado que en los pactos, en términos políticos, "quien sale ganando es el gobierno pero da igual, y quien tiene que hacer un ejercicio extra de generosidad es la oposición".