Maestre pide autocrítica porque “fuera de las redes, nadie puede creer que el Gobierno lo ha hecho todo bien”

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha espetado que, "fuera del submundo de las redes sociales, nadie puede creer que la pandemia global es culpa del feminismo o que el Gobierno (central) lo ha hecho todo bien" y ha demandado "autocrítica porque, por supuesto, que las cosas se pueden hacer mejor".

"¿Cómo que nadie estaba preparado?", ha preguntado Maestre al portavoz socialista, Pepu Hernández, en el Pleno semipresencial de Cibeles. El edil del PSOE ha tachado de "ridículas" las acusaciones de improvisación que se lanzan contra el Gobierno de la Nación porque "nadie estaba suficientemente preparado para afrontar esta catástrofe".

Maestre le ha recordado que Alemania, por ejemplo, ha podido afrontar mejor la pandemia porque cuenta con una media de 33 camas UCI por determinado número de habitantes y en España baja a nueve. Discrepa con Pepu Hernández porque "nadie ha hecho las cosas bien, nadie puede ponerse demasiadas medallas cuando Madrid es el epicentro de la pandemia y se está ante un abismo económico y social".

Pero también ha lanzado un reproche al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque no le ha escuchado "ninguna crítica a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso". "¿Ve normal que no haya datos sobre las residencias? Creo que no habría un silencio estrepitoso si (el portavoz socialista en la Asamblea) Ángel Gabilondo fuera el presidente", le ha afeado después de que en algunas ocasiones "no se comporte como alcalde sino como militante del PP".