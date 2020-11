Maestre pide "no repetir los errores del verano" para tener unas Navidades "seguras"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha pedido aprender de "los errores del verano" y no repetirlos para tener unas Navidades "seguras" para no "arrepentirnos luego".

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, Maestre ha destacado que hubo "una desescalada temeraria" en la primera ola que llevó a una segunda "muy rápida, especialmente en Madrid", y ha pedido "no repetir" esos "errores".

Respecto a las restricciones de movilidad de cara al puente de diciembre, ha considerado que "son una parte de la estrategia para controlar el virus" pero que la otra parte "más importante" pasa por reforzar el sistema sanitario y el de rastreo, prueba y control.

"Ahí es donde está la principal política de control aunque hablemos más de la restricción de movilidad porque nos afecta más a los ciudadanos", ha añadido.

Así, ha instado a la Comunidad de Madrid a "hacer un esfuerzo durante el puente, antes del puente, después del puente y hasta que llegue una vacuna para todos".

Por otro lado, ha considerado que la realización de test de antígenos en las farmacias es "una herramienta más dentro de una estrategia de la Comunidad de Madrid que funciona a golpe de titular", aunque la ha catalogado como una buena idea si finalmente se llevase a cabo.

Aunque ha mostrado su desconfianza a este respecto y ha afirmado que no lo creerá hasta que lo vea materializado. "Recordemos donde quedó el carné Covid, las pruebas PCR para los alumnos de una clase donde hubiera un positivo, o más cámaras prometidas en agosto, que no ha llevado ni una sola a la Comunidad de Madrid", ha añadido.

Finalmente, ha declarado que "hasta que no veamos materializada esa promesa de Ayuso no la creeremos porque se ha especializado en prometer cosas que no cumple".