Maestre se presenta como candidata en primarias de Más Madrid: "Me comprometo a recuperar el Ayuntamiento para la gente"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha presentado su candidatura al proceso de primarias de cara a las elecciones municipales de 2023. "Me comprometo a recuperar el Ayuntamiento para la gente", ha declarado en su canal de Telegram, donde ha materializado el anuncio.

"En estos últimos tiempos hemos visto cómo Almeida ha intentado destrozar el trabajo que hicimos durante el gobierno anterior con Manuela Carmena. El PP tiene un modelo de ciudad carca, anticuado, injusto. Desprecia a los barrios de Madrid y ha mantenido la ciudad paralizada y sin abordar ninguno de los retos de este siglo", ha cuestionado.

El "apoyo y fuerza" que Maestre ha encontrado "en cada acto, en cada barrio, paseando por las calles de Madrid" le "han llenado de fuerza para dar un paso al frente" y presentarse a las primarias por la candidatura al Ayuntamiento de Madrid.

"Me presento como candidata a ser alcaldesa de Madrid en las primarias de Más Madrid. Sé la enorme responsabilidad a la que me enfrento, sé todas las esperanzas que tenéis en el proyecto y haré todo lo que esté en mi mano y más para cumplir todas y cada una de ellas", se ha comprometido.

"Siempre he vivido en Madrid y he pasado los últimos ocho años trabajando barrio a barrio, en el gobierno y en la oposición. Hoy doy un paso al frente: quiero ser la alcaldesa de Madrid. Yo me voy a dejar la piel y con vuestra fuerza estoy segura de que vamos a volver a Cibeles", ha insistido, esta vez en Twitter.

La edil afirma que le "gusta Madrid, escuchar a los vecinos, conocer sus demandas y pensar en común propuestas para mejorar Madrid". "Me comprometo a recuperar el Ayuntamiento para la gente de la ciudad", ha señalado. Para eso ha pedido el "apoyo, fuerza, ilusión e ideas" de la militancia. Porque Más Madrid sois vosotros y vosotras.

PLAZOS

Maestre ha anunciado su candidatura un día después de se abriera la fase de presentación de candidaturas, proceso que se prolongará hasta el 4 de diciembre. El listado incluye 29 puestos para el Ayuntamiento de Madrid y 40 para la Comunidad.

Las candidaturas municipales deberán contar obligatoriamente con un aval. La fase de concesión de avales continúa abierta hasta el día 30 de noviembre, incluido.

Días atrás Más Madrid arrancaba sus primarias de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 con la constitución del comité electoral, un proceso que culminará el 20 de diciembre con la presentación de candidaturas.

Las listas municipales y a la Comunidad de Madrid se publicarán provisionalmente el 5 de diciembre. El listado definitivo se conocerá el día 12. La campaña se desarrollaría del 13 al 18 de diciembre y se votaría del 15 al 18. La proclamación de candidaturas tendrá lugar el 19 de diciembre y la presentación de candidatos un día después.

Tanto la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, como su homóloga en la Asamblea, Mónica García, ya habían adelantado su intención de concurrir. La militancia de la formación podrá votar tanto a los cabezas de lista como al resto de candidatos que aparecerán en las papeletas electorales.

SISTEMA DOWDALL PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA ASAMBLEA

Tal y como establecen los reglamentos de Más Madrid, cada candidatura presentará una lista que será abierta, desbloqueada, paritaria y ordenada en cremallera de género, salvo que la disposición elegida favorezca a una mujer siempre y cuando se respeten las normas establecidas en la Ley de Régimen Electoral (LOREG).

Las votaciones para las candidaturas a la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid se harán con el sistema Dowdall, método de proporción consistente en dividir el voto realizado a un candidato en función del lugar que ocupa en la lista. En el resto de ámbitos municipales se aplicará un sistema de listas abiertas por sistema mayoritario.

EQUO Y OTROS ACUERDOS DE COALICIÓN

Las listas que salgan elegidas de este proceso tendrán que ser posteriormente completadas con los candidatos de Verdes Equo u otras fuerzas políticas con las que se firmen acuerdos de coalición y, en su caso, fichajes de la sociedad civil.

En esta primera ronda se celebrarán primarias para la confección de las listas electorales en la Comunidad de Madrid, la ciudad de Madrid, Alcalá de Henares, Alcorcón, Alpedrete, Arganda del Rey, Ciempozuelos, Collado Villalba, Colmenarejo, Coslada, Daganzo de Arriba, El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas, Manzanares el Real, Mejorada del Campo, Móstoles, Paracuellos de Jarama, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Tres Cantos, Valdemoro, Valdeolmos-Alalpardo, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón.

Posteriormente, a comienzos de 2023, se celebra una segunda tanda de primarias que incluirá al resto de municipios en los que Más Madrid se presentará a las elecciones.