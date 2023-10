Maestre reprocha a Almeida que "la única amnistía" sea "para buitres y millonarios" con pisos turísticos ilegales

El propietario de un edificio histórico con 26 pisos con orden de cierre busca legalizarlos con un "traje a medida"



MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reprochado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "la única amnistía" que existe en la ciudad sea "para buitres y millonarios, para que algunos cometan ilegalidades a plena luz del día", en referencia a los pisos turísticos ilegales.

Maestre, acompañada por los ediles Lucía Lois y Álvaro Fernández Heredia, se ha acercado hasta el inmueble de la céntrica plaza de Conde de Miranda, "un edificio que es el ejemplo más palmario de la ley de la jungla que funciona en esta ciudad".

Se trata de "un edificio histórico del siglo XVIII en el que desde hace varios años hay 26 apartamentos turísticos ilegales", que además se siguen anunciando en este momento en portales de alquiler de alojamientos turísticos.

"El Ayuntamiento no sólo lo sabe sino que ha pedido una orden de clausura, vigente desde el año 2021, es decir, aquí desde el año 2021 se comete una ilegalidad que el Ayuntamiento conoce y ante la que, sin embargo, no hace nada", ha condenado la jefa de la oposición.

En estos días "en los que se habla mucho de amnistía", Maestre ha lanzado que "la única amnistía que en este momento funciona en Madrid es para buitres y para millonarios, para que algunos cometan ilegalidades a plena luz del día, sin que el Ayuntamiento tome ninguna medida para evitarlo".

"TRAJE A MEDIDA" Y LEGALIZACIÓN "POR LA PUERTA DE ATRÁS"

A lo que se suma que "no sólo funcionan desde hace años 26 apartamentos turísticos ilegales en este edificio patrimonial sino que además el propietario está buscando por la puerta de atrás una fórmula para legalizar su situación".

"El Ayuntamiento de Madrid no sólo no va a cumplir con su propia normativa cerrando de forma inmediata estos apartamentos turísticos ilegales sino que le está buscando un traje a medida al propietario de estos apartamentos", ha condenado Rita Maestre sobre esta "ley de la jungla por la que en el centro de Madrid se expulsa a los vecinos y los barrios se convierten simplemente en decorados".

Maestre ha insistido en que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "no sólo no mira para otro lado" sino que además trabaja para hacerles la vida más fácil". Lo haría a través de esa "puerta de atrás" que ha mencionado, un plan especial que ha presentado el propietario para pasar de la calificación actual de edificio residencial a uso terciario "para convertirlo en un hotel" y al que Más Madrid ha presentado alegaciones. El documento está siendo evaluado por el Ayuntamiento.

Más Madrid ha apuntado que hasta "el 98 por ciento" de las viviendas turísticas de la ciudad son ilegales. "Sucede en este ámbito algo que no sucede en ningún otro, que es una actividad económica que funciona fuera de la ley y a plena luz del día".

"¿Nos imaginamos un bar que abriera sin ningún tipo de licencia? ¿Nos imaginamos una tienda que no tuviera ningún tipo de licencia? Y que el Ayuntamiento hubiera pasado por ese local y hubiera dicho que ese comercio tiene que cerrarse pero, tres años después, allí no hubiera sucedido nada", ha puesto como ejemplo.

Maestre ha condenado este trato de favor "a una parte de los empresarios del turismo porque hay otra parte que paga impuestos, que sigue las regulaciones, que se toma en serio las normas, que sufre una competencia totalmente desleal por algunos buitres", quienes sí "tienen la connivencia de este Ayuntamiento".

EXISTE UNA LEY "QUE A ALMEIDA NO LE INTERESA APLICARLA"

Preguntada por la nueva regulación de pisos turísticos que podría estar lista en tres o cuatro meses, como anunció ayer Almeida, la jefa de la oposición ha opinado que con esas declaraciones el alcalde demuestra "que no tiene ni idea de lo que va a hacer y que lleva cuatro años gobernando esta ciudad así".

"Durante cuatro años en esta ciudad ha habido una normativa vigente que Almeida directamente no ha aplicado. Es una ley que existe pero que no se aplica porque a Almeida no le interesa aplicarla", ha reprochado la edil de Más Madrid, que ha insistido en que lo que ayer anunció el alcalde no fue más que algo con lo que se "salió por la tangente".

De esa supuesta regulación que llegará en unos meses, el principal grupo de la oposición no tiene "ninguna información", como tampoco tienen "ninguna duda de que no va a servir para solucionar el problema porque lo que va a pretender hacer Almeida es legalizar la ilegalidad, legalizar por la puerta de atrás la existencia de estos pisos turísticos".

Más Madrid se opone a "convertir el centro de Madrid en un decorado en el que sólo viven turistas" porque "es un problema para la ciudad el convertir los barrios más antiguos, con más patrimonio, con más historia, con más tradición en cartón y plástico".