Maestre subraya que Madrid no puede permitirse el lujo de ser conformistas con contaminación, con 3.000 muertes anuales

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha subrayado que la ciudad "no puede permitirse el lujo" de ser "conformistas" con contaminación, con 3.000 muertes anuales asociadas a ella.

Maestre ha reaccionado así después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, haya de que los vehículos que no cuentan con etiqueta ambiental y que están empadronados en la capital podrán circular por la ciudad en 2025, aunque se mantiene la prohibición ya vigente para aquellos que no están empadronados en la ciudad.

"Madrid es la ciudad española con más muertes por contaminación, con 3.000 fallecimientos al año por causas vinculadas a la contaminación y al humo de los coches. En un contexto así no podemos permitirnos el lujo de dejar de aplicar medidas que protejan la salud de toda la población, use o no use el coche para moverse por la ciudad", ha subrayado Maestre en un comunicado.

No se puede "ser conformistas sino avanzar y ser ambiciosos". La líder municipal de Más Madrid ha señalado las medidas que su gobierno empezó a poner en marcha y "que ha permitido que hoy Madrid tenga buenos datos de calidad del aire".

"No podemos dar pasos atrás. Las medidas ya estaban incluidas en el Plan de Calidad del Aire del año 2017 y ha habido mucho tiempo para implementarlas, mucho tiempo para preparar a la población y mucho tiempo para dar alternativas. Lo que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tiene que hacer es dejar de mirar a Vox por el retrovisor, dejar de preocuparse por la extrema derecha y avanzar con fuerza en políticas de sostenibilidad como otras ciudades europeas", ha concluido.