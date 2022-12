Maestre tiene claro que presupuestos "no se deciden en Cibeles" y que obedecen a los intereses electorales de PP y Vox

Tienen "en una mano las encuestas y en la otra los documentos de estrategia de campaña", dice



MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, tiene claro que los presupuestos "no se deciden ni en Cibeles ni en la calle Mayor" sino que obedecen a los intereses electorales de PP y Vox.

En rueda de prensa, horas antes de la celebración de la comisión extraordinaria de Hacienda donde el Gobierno tratara de sacar adelante el dictamen del presupuesto y de las ordenanzas fiscales, Maestre ha subrayado que tanto PP y Vox están "tomando a la ciudad de rehén".

Maestre ha acusado tanto a PP como a Vox de no preocuparse por "la mejora de la vida de los madrileños" porque "son partidos que no se toman en serio la gestión y solo piensan en las elecciones de mayo de 2023". "Solo hay una discusión electoral. No hay interés real en la aprobación de un presupuesto", ha subrayado, afirmando que PP y Vox tienen "en una mano las encuestas y en la otra los documentos de estrategia de campaña".