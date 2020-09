Maestre tilda de "indecencia" la rueda de Ayuso y Aguado, sin citar rastreadores pero sí "culpabilización de ciudadanía"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha tildado de "indecencia" la comparecencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del vicepresidente, Ignacio Aguado, quienes no han pronunciado "ni una palabra, ni una, sobre rastreadores, refuerzo del personal sanitario y educativo" pero sí "culpabilización de la ciudadanía".

"Generalidades, colaboración con los demás (ahora sí, durante los cinco meses que si el 8M, que si el socialcomunismo) y culpabilización de la ciudadanía. Qué indecencia", ha lanzado en su cuenta de Twitter.

"'El problema aquí ha sido el incumplimiento', dice Ayuso. No, las plantillas sanitarias están a la mitad. No, los centros de salud están colapsados. No, la vuelta al cole es caótica. La culpa es tuya", ha recriminado la concejala a la presidenta autonómica.

A lo que ha añadido que Ayuso "anuncia ahora que la estrategia de Madrid se basará en diagnosticar, aislar y curar. Ahora. ¿Qué han hecho durante los últimos cinco meses?", se ha preguntado.