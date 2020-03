La manifestación saldrá de Atocha a las 17 horas con el lema 'Con derechos, sin barreras. Feministas sin frontera'

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La manifestación por el Día de la Mujer en Madrid partirá de Atocha a las 17 horas para llegar a Plaza de España, donde se leerá un manifiesto que lleva por lema 'Con derechos, sin barreras. Feministas sin fronteras'.

Integrantes de la Comisión 8M --el espacio unitario de organización y encuentro del movimiento feminista autónomo de Madrid-- leerán este manifiesto consensuado tras una manifestación que vuelve a esperarse multitudinaria. En 2017 plantearon un paro internacional de mujeres, que derivó en 2018 y 2019 en una huelga feminista para demostrar que sin las mujeres "el mundo no se mueve".

Este 2020 es el año de la Revuelta Feminista. "A través de las huelgas hemos conseguido que nadie pueda mirar a otro lado frente a las propuestas del movimiento feminista pero sabemos que debemos seguir avanzando e impulsar las acciones necesarias que tengan la capacidad de acabar con las desigualdades, el racismo, la violencia machista y nos posibilite tener una vida digna a todas las personas, todos los días. Porque formamos parte de un proceso colectivo de apoyo mutuo y de transformación radical de la sociedad, de la cultura, de la economía, de las relaciones", argumentan.

La Revuelta Feminista se ha concentrado en un mes, desde el 8 de febrero al 8 de marzo. "Nosotras entendemos que el 8 de marzo es importante, pero más importante es aún el proceso que llevamos a cabo cada año para tejer redes feministas de todas las realidades y de diferentes lugares del planeta. Somos un grito global de diversos pensamientos, estamos unidas contra el patriarcado y dispuestas a dar la batalla para construir unas vidas mejores", continúa el texto.

El manifiesto exige "que se consideren las violencias machistas como una cuestión que atañe al Estado y a toda la sociedad", con más de mil asesinadas desde que existen registros y con una media de 32 denuncias al día en España por agresiones y abusos sexuales. Por todo ello es esencial poner fin a las violencias diarias "que se invisibilizan o normalizan en todos los ámbitos y espacios vitales, sea cual sea la edad y condición".

El foco lo ponen en la violencia sexual que nos afecta de un modo aún más marcado a mujeres en situación de vulnerabilidad, como las mujeres migradas, las trabajadoras domésticas, las mujeres con diversidad funcional, las tuteladas y las mujeres con problemas de salud mental. "Queremos movernos en libertad por todos los espacios, públicos y privados, y a todas horas y denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera personas de pleno derecho y que nos quiere dóciles, sumisas y calladas", recoge el manifiesto.

MUJERES TRANS Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA GINECOLÓGICA

"Luchamos para que las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras decisiones, para que las personas disidentes sexuales, especialmente las mujeres trans, dejemos de sufrir agresiones y múltiples violencias, y por una sociedad que respete y valore la diversidad funcional, la diversidad sexual, y la diversidad de identidad y/o expresión de género", defiende el manifiesto.

Y, sobre todo, los cuerpos de las mujeres "no son mercadería ni objetos para ser cosificados y utilizados como reclamo", ni los procesos de vida son enfermedades. También reclaman "la erradicación de cualquier tipo de violencia obstétrico-ginecológica que se ejerza sobre las mujeres, que el aborto esté fuera del Código Penal*y se reconozca como un derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y maternidad, y que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años para decidir", además de que se garantice su realización en los servicios públicos de salud.

"Pero no va a ser posible si no rompemos la división sexual del trabajo que nos condena a la precariedad, la discriminación laboral y los trabajos peor pagados, no remunerados, invisibles e ilegales. Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía y que el empleo se adapte a las necesidades de la vida para que el embarazo o los cuidados no puedan ser objeto de despido ni de marginación laboral, ni deben menoscabar nuestras expectativas personales ni profesionales", defiende el manifiesto.

CONTRA LAS JORNADAS PARCIALES NO DESEADAS Y LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO

"Luchamos por un mercado laboral que se base en la igualdad real, porque los trabajos a los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la precariedad, incertidumbre, los bajos salarios, las jornadas parciales no deseadas, la brecha salarial y un techo de cristal. Exigimos alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular. Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado,*no más pensiones de miseria que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez", exige el manifiesto.

Y se pide "la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado o que hemos desarrollado en el campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones al igual que el trabajo en el mercado laboral". "Queremos que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados que realizamos las mujeres, y los derechos de quienes los realizamos, para que se asuma la corresponsabilidad por parte de todos los hombres, de la sociedad y del Estado. El trabajo de cuidados debe ser reconocido como un bien social de primer orden", subrayan.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

"Como feministas nos oponemos con firmeza al neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Las mujeres tenemos un papel primordial en la lucha contra el cambio climático y en la preservación de la biodiversidad, por eso, apostamos decididamente por la soberanía alimentaria de los pueblos", recoge el documento.

También se declaran "antimilitaristas y contrarias a las guerras, que son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas, y porque la consecuencia directa de las guerras son millones de mujeres refugiadas por todo el mundo", unido a su rechazo a "Estados autoritarios y represores que imponen leyes mordaza y criminalizan la protesta y la resistencia feminista".

FRENTE AL DISCURSO DE LA EXTREMA DERECHA

"Nos posicionamos frente al discurso de la extrema derecha que nos ha situado a mujeres, migrantes, racializadas y LGTBI como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal. Somos antirracistas porque formamos parte de una sociedad diversa, multicultural, con una trayectoria de convivencia de diferentes personas y culturas desde hace siglos. Por eso también estamos contra la Ley de Extranjería y los muros que se levantan en nuestro país y vamos a romper con las fronteras, el racismo y la xenofobia que atraviesa y recorre toda la sociedad", subraya el manifiesto.