Mapa de movilidad en Madrid por la visita del Papa: refuerzos del 125% en Metro, del 35% en Cercanías y EMT gratis

Cartel publicitario de la visita del Papa, en la plaza de Cibeles - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital se han volcado en el diseño del dispositivo de movilidad con motivo de la visita a la ciudad del Papa León XIV, entre el 6 y el 9 de junio, para garantizar la seguridad y facilitar los desplazamientos.

La visita contará con varias citas que se prevén multitudinarios como la vigilia de oración en la Plaza de Lima, la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, el encuentro diocesano en el estadio Santiago Bernabéu, además de otros actos en Ifema, el pabellón Movistar Arena o la Catedral de la Almudena.

Las labores de montaje y desarrollo de estos actos conllevarán importantes restricciones en el tráfico, con cortes y ocupaciones de calzada, especialmente en el entorno de Plaza de Lima, Plaza de Cibeles, Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y calle Alcalá.

Comunidad y Ayuntamiento han llamado al uso del transporte público para los desplazamientos en esos días, que además coinciden con los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano o la Feria del Libro en El Retiro.

En general, Metro reforzará hasta un 125% la frecuencia de trenes en algunas líneas y ampliará su horario hasta las 2.30 horas del sábado al domingo para facilitar el regreso de los asistentes a la vigilia en la plaza de Lima.

También se incrementará el servicio de Cercanías hasta un 35%, fundamentalmente en el fin de semana, con 1,1 millones de plazas extra y trenes de doble composición, y habrá 300 trabajadores más en los servicios de Atención al Cliente y personal de información en Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Recoletos o Chamartín.

Además, la C-10 (Villalba-Chamartín) prolonga el servicio comercial hasta la estación de Pitis, con parada comercial en Ramón y Cajal y Mirasierra-Paco de Lucía, aunque los trenes circularán con doble composición.

Igualmente, se ha habilitado la gratuidad en el servicio de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), excepto la línea Exprés Aeropuerto, y en el servicio Bicimad.

En términos generales, está previsto un incremento del 25%, con 186 autobuses extra y refuerzo de la conexión con el aeropuerto (línea 200 y 203/Exprés Aeropuerto) y de las líneas circulares C1 y C2. Además, se trasladan las cabeceras de los 'buhos' ubicadas en Cibeles y Alonso Martínez y la línea 180 funcionará el fin de semana entre Legazpi y Caja Mágica para atender el aparcamiento disuasorio.

La red de autobuses interurbanos contará con un refuerzo de hasta 157 vehículos adicionales y dará cobertura especial a más de 54 municipios que acogerán a peregrinos. También se reforzará el servicio de taxi, con autorización el fin de semana para que puedan prestar servicio todas las licencias.

En cualquier caso, se establecerá un sistema de control dinámico que permitirá adaptar el servicio en tiempo real en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad en cada momento.

LA JORNADA DEL SÁBADO

El Papa llegará a Madrid el sábado día 6, jornada en la visitará el centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas, en Carabanchel (18.00 horas), y tendrá lugar uno de los actos más multitudinarios previstos, la Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima (20.30 horas).

Durante esta jornada, Metro aumentará el servicio hasta un 125% en las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 en determinadas franjas horarias, entre las 11.00 horas y el cierre del servicio, y se ampliará el horario hasta las 02.30 horas.

A partir de las 17.00 horas y hasta las 22.00 horas, la estación de Nuevos Ministerios estará inhabilitada en las entradas más próximas a la Plaza de Lima. Por su parte, las de Cuzco y Santiago Bernabéu --actualmente en obras-- no estarán operativas.

En cuanto a Cercanías, las principales líneas (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10) registrarán un aumento de frecuencias y trenes en doble composición. En total, se prevé un incremento de plazas para ese día de más 540.000, un 35% más de lo habitual en fin de semana. Además, habrá refuerzo de personal de 16.00 a 20.00 horas en la estación de Laguna y, aunque Nuevos Ministerios no cerrará inicialmente, sí hay posibilidad de cierre de los accesos y sin parada de trenes.

Respecto a la EMT, se prevé un refuerzo de hasta un 25% del servicio. Además, a partir de las 14.30 horas, se suprime el servicio de las líneas 5, 14, 27, 40, 45, 51, 149 y S10 (servicio especial alternativo por corte en tramo de Línea 10 de Metro) y otras 30 líneas más limitarán o desviarán sus itinerarios.

JORNADA DEL DOMINGO

La agenda del Papa para el domingo día 7 estará marcada por la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en Cibeles (10.00 horas) y el discurso ante representantes del mundo de la cultura en el Movistar Arena (18.00 horas).

En esta jornada, Metro activará un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, donde las frecuencias se elevarán hasta un 100% durante las horas centrales del día, desde el inicio de la circulación y hasta las 21.30 horas.

Además, desde el inicio del servicio y hasta las 14.00 horas, se mantiene la circulación pero los trenes no efectuarán parada en las estaciones de Retiro, Banco de Espala y Sevilla, en la Línea 2; en Velázquez, Serrano y Colón, de la Línea 4, y en Chueca, en la Línea 5.

Respecto a Cercanías, todas las líneas registrarán desde primera hora frecuencias similares a las de un día laborable, lo que supone un refuerzo de 580.000 plazas más, además de trenes de reserva en Chamartín, Aranjuez, Móstoles el Soto, Fuenlabrada, Coslada y Villaverde Alto ante cualquier imprevisto que pueda surgir.

Además, desde el inicio del servicio hasta las 14.00 horas, la estación de Recoletos estará cerrada, mientras que la de Sol, aunque no cierra inicialmente, es posible que haya un de cierre de los accesos y sin parada de trenes en función de la afluencia.

En cuanto a la EMT, se mantiene en refuerzo adicional del 25% y, desde inicio de servicio hasta las 15.00 horas aproximadamente, se suprime el servicio de las líneas 37, 45, 001, 002 y C03, y otras treinta y una líneas limitarán o desviarán sus itinerarios.

En el caso de los autobuses interurbanos, el refuerzo alcanzará los 157 vehículos adicionales.

JORNADA DEL LUNES

La jornada del lunes día 8, la más institucional, también tendrán lugar la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral (18.00 horas) y un encuentro con la comunidad diocesana en el Bernabéu (19.00 horas).

En este caso, Metro reforzará las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16.30 y las 23.00 horas, con incrementos de hasta un 75% en el número de trenes.

Para Cercanías, se establece la circulación como día laborable y refuerzo desde primera hora de la mañana. Desde el inicio del servicio y hasta las 14.00 horas, se cierra la estación de Recoletos por motivos de seguridad, aunque se mantiene la circulación pasante de trenes sin efectuar paradas. Aunque Sol no cierra inicialmente, sí podrán cerrarse los accesos y sin parada de trenes.

En el caso de la EMT, la oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena en la catedral provocará afectaciones en una cuarentena de líneas, mientras que otra treintena verán modificado su recorrido por el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.

JORNADA FINAL EN MADRID

Finalmente, la última jornada del Papa tendrá como protagonista el encuentro con los voluntarios en Ifema Madrid (10.20 horas), antes de que tome un avión en Barajas en dirección a Barcelona (11.10 horas).

En esta jornada, la Línea 8 de Metro contará con un refuerzo de hasta un 25% entre las 8.00 y las 11.00 horas. Por su lado, las líneas de autobús de la EMT 73, 104, 112, 120, 122, 153, 165, 166, 171, SE709 y T11 podrán ver modificado su recorrido.