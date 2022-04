Mar Espinar espeta a Almeida que está "en descomposición" no por "ataque de la izquierda" sino por su forma de gestionar

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha espetado a José Luis Martínez-Almeida que su figura de alcalde está "en descomposición" no por "un ataque de la izquierda" sino por "la forma de gestionar de la derecha".

Con las comisiones millonarias de dos empresarios como telón de fondo, Espinar ha subrayado en un comunicado que las "diferentes versiones de Almeida siguen sin encajar". "Tanto su argumentario en esta causa como su figura como alcalde está más en descomposición", ha subrayado.

Espinar ha asegurado que no se debe a "un ataque de la izquierda sino que es la forma de gestionar típica de la derecha y tiene consecuencias, casi siempre jurídicas". "Empezamos a entender las razones por la que no ha comparecido en este tiempo y no podrá evitar hacerlo en el Pleno, a iniciativa del PSOE", ha zanjado.