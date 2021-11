Mar Espinar tiene "curiosidad" por saber "quién acabará mandando más" en el presupuesto, "Villacís u Ortega Smith"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, tiene "cierta curiosidad" por saber "quién acabará mandando más" en el presupuesto de 2022, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, o el líder de Vox, Javier Ortega Smith.

La edil, después de visitar varias librerías, no ha podido trasladar una postura del PSOE sobre el proyecto de presupuestos que el Gobierno presentará el lunes porque no tiene información alguna. "El PSOE tiene posición cuando conoce de lo que va a hablar. Ahora mismo no conocemos el proyecto de presupuestos que se va a presentar", ha declarado.

La presentación del proyecto llega después de la anulación del impuesto de Plusvalía, que desde el propio Gobierno municipal se reconoció como un "agujero" para las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Madrid tendrá que comenzar a devolver 383 millones de euros tras la anulación del impuesto de Plusvalía, "un importante agujero económico" para las arcas municipales, ha trasladado la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves.