La Marea Blanca saldrá a la calle el 14 de marzo en protesta por el Zendal y la "privatización de la vacunación"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos en defensa de la Sanidad Pública de Madrid se manifestarán por las calles de la capital el 14 de marzo en protesta por el Hospital Isabel Zendal así como por la "privatización de la campaña de vacunación".

Estos colectivos se han reunido este martes con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, para trasladarle "distintas problemáticas" y comunicar su intención convocar a la Marea Blanca, si las condiciones sanitarias lo permiten, para que la ciudadanía "se posicione en defensa del fortalecimiento de la Sanidad Pública".

Así, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y portavoz de estos grupos, Kike Villalobos, ha declarado a los medios de comunicación que le han transmitido a Fernández que los centros de Atención Primaria están "muy debilitados" y los servicios de Urgencias continúan "cerrados" y con el personal en condiciones de trabajo "muy difíciles".

"Mientras que el Hospital Zendal sigue adelante obligando al personal sanitario y no sanitario a prestar servicio allí. No se está informando a la ciudadanía de que tienen derecho a no ir a un sitio donde no se les puede atender en condiciones", ha añadido.

En la misma línea, ha mostrado su preocupación sobre el proceso de "privatización de la campaña de vacunación" y más en un momento en que los colectivos de Enfermería de Madrid han declarado con "contundencia meridiana" que están "dispuestos y en condiciones" para dicho proceso.

Por tanto, Villalobos ha transmitido sus sensaciones "muy positivas" tras el encuentro con el Defensor del Pueblo, una institución "esencial en la búsqueda de información, claridad y transparencia" a la que le han pedido que comunique al Gobierno central su preocupación por el hecho de que la Comunidad de Madrid esté "malgastando" con "opacidad" los medios económicos que se le entregan por parte del Ejecutivo.

"De todos los millones que han llegado a la Comunidad de Madrid se han hecho gastos en cámaras de seguridad o en renovación de oficinas, y nos asusta. Lo que debería estar ocurriendo es que ese dinero estuviera destinándose a la contratación de rastreadores, personal sanitario y no sanitario, y a los centros de Atención Primaria para poder trabajar desde la prevención", ha apuntado Villalobos.

SABOTAJES EN EL ZENDAL

Finalmente, ha comunicado no ser consciente de los posibles sabotajes en el Hospital, pero considera que, de ser así, sería un hecho "grave", más si cabe cuando el Gobierno regional "se está dejando un dineral en seguridad".

"Sabemos que ha habido contratos millonarios para cubrir la seguridad en el Zendal, por lo que es extraño", ha zanjado el portavoz de los colectivos.

