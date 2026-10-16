La 'marea verde' vuelve a tomar las calles el tercer día de huelga para exigir a la Comunidad que "se siente a negociar"

Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga indefinida en educación, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS)

Una 'marea verde' de profesores y alumnos --35.000 personas, según la Delegación del Gobierno-- han vuelto a salir a las calles de la capital este viernes, tercera jornada de la huelga indefinida convocada en el sector, bajo el lema 'Defendemos la pública. Defendemos el futuro' para exigir al Gobierno regional que "se siente a negociar" con los docentes.

Los profesores, alumnos y sindicatos han partido a las 18 horas desde Atocha en dirección a la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad. Con sus características camisetas verdes, megáfonos, silbatos y algún tambor para hacer ruido, los manifestantes han marchado para clamar 'Menos ratios, más salario', 'Educación pública y de calidad' o 'La profe luchando también está enseñando'.

Entre las principales reivindicaciones, los sindicatos reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad.

Asimismo, exigen medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo, así como una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial.

La huelga congrega a todos los niveles de la educación pública excepto el universitario, aunque sí se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos. Está impulsada por CC.OO., CGT, UGT y plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Por su parte, CSIF también ha llamado a la huelga y ha organizado actos de protesta paralelos.

El seguimiento de la tercera jornada de la huelga indefinida en la Educación pública de la Comunidad de Madrid se sitúa alrededor del 60% según los convocantes, mientras que desde la Comunidad se cifra en un 26,7%, lo que serían 5,5 puntos menos que este jueves.

"NEGOCIACIÓN O DIMISIÓN"

Los sindicatos y plataformas convocantes de la huelga han cargado contra la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, y han insistido en que el paro persistirá hasta que se siente a negociar con los docentes. Por su parte, la portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), Cristina Pérez, ha asegurado que exigirán "su dimisión".

"Queremos decirle a la señora Zarzalejo que la situación de la Escuela pública en la Comunidad de Madrid es insostenible y no vamos a parar hasta que se sienten a negociar con el comité de huelga. Y si sigue con esta actitud desprestigiando a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, vamos a exigir su dimisión. Zarzalejo, negociación o dimisión", ha reivindicado en declaraciones a los medios al inicio de la manifestación.

En esta línea, la portavoz de la plataforma Menos Lectivas, Claudia Saralegui, ha reclamado a la consejera que "deje de difundir bulos" y que "se siente a negociar con una actitud que no sea agresiva", alegando que los docentes no piden cosas "imposibles", sino "algo que ya han implementado en otras comunidades autónomas" dirigentes también del Partido Popular.

Por su parte, la portavoz de la asamblea Marea Verde Madrid, Sandra Villa, ha insistido también a Zarzalejo en que "deje de demonizar a los docentes" y ha condenado la "brutalidad policial" que afirma que se produjo el pasado miércoles tras las cargas contra manifestantes en Ciudad Universitaria.