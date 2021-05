Marín: Si Vox cree que dar amparo a menores es un motivo para "romper la estabilidad" tendrá que "dar cuenta de ello"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha pronunciado sobre la decisión anunciada por Vox de dejar de apoyar iniciativas o proyectos procedentes del Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no lleven su firma o que no estén vinculados con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad, tras conocerse que Andalucía acogerá finalmente a trece menores migrantes procedentes de Ceuta.

"Cada uno tiene que identificarse por sus actos", ha respondido en declaraciones a los periodistas en Madrid Marín, que incide en que el Ejecutivo regional debe aplicar la ley, "y si Vox considera que dar amparo a menores no acompañados, a lo que estamos obligados por ley dentro del país, no de la comunidad autónoma, es un motivo para romper la estabilidad, la tranquilidad y el crecimiento económico en Andalucía en un momento como este, tendrá que dar cuenta de ello".

El vicepresidente, que asegura respetar la opinión "aunque por supuesto no la comparto", ha asegurado que "si tuviera la oportunidad de poder ayudar a alguien siempre lo haría, no me importa el color, la procedencia, la raza ni nada que en un momento determinado pueda apartarme de los principios humanitarios de cualquier ciudadano democrático en el mundo".

Y es que, ha abundado Marín, a estos menores "no los acoge Andalucía, los acoge la Unión Europea a través de una normativa de ayuda a los refugiados y por la Ley de Inmigración que tenemos que aplicar todos los que somos demócratas en este país".

"Espero que Gavira --en referencia al portavoz parlamentario de Vox--, como jurista que es, se dé cuenta de que por encima de todo los responsables públicos tenemos que aplicar las normas y acatar las resoluciones judiciales", ha dicho Marín, que recuerda que Andalucía no ha incumplido acuerdo alguno.