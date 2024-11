Maroto cree que "ahora no toca" la dimisión de Mazón pero cuando pase la emergencia "es muy importante saber qué falló"

"Habrá que hablar de responsabilidades políticas y, sobre todo, de reforzar los protocolos para que esto no vuelva a pasar"

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, cree que "ahora no toca" pedir la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, pero cuando pase la emergencia "es muy importante saber qué falló" durante el paso de la DANA.

Maroto se ha posicionado así a su llegada a la catedral de la Almudena, patrona de los madrileños, desde donde ha querido trasladar "el cariño a las víctimas, a los desaparecidos por la DANA, sobre todo en Valencia, aunque también ha habido víctimas en otras partes del territorio español".

La socialista ha subrayado que "está llegando la ayuda, que con esa generosidad que caracteriza al pueblo madrileño se recogió el fin de semana y a lo largo de estos días en los puntos de recogida, en las comisarías", ejemplo de que "el pueblo de Madrid, cuando se necesita, sale con esa generosidad a ayudar a estos damnificados que lo han perdido todo".

También ha querido destacar ese "dispositivo muy importante desde el Ayuntamiento, con Policía Nacional, que hoy mismo salía porque eso es también el Estado, que los servicios municipales se pongan a disposición de los damnificados por la DANA para ayudarles en todo lo que se necesite".

"AHORA NO TOCA"

"Es, sin duda, un día para el recuerdo, pero también un día para hacer una reflexión y que esto no vuelva a pasar. Ahora no toca, pero cuando pase toda la emergencia, cuando lloremos ese duelo, cuando tengamos ya la capacidad de reflexión, es muy importante saber qué falló para que no vuelva a pasar", se ha posicionado.

La socialista ha constatado que todos pueden salir damnificados por una DANA, como le ocurrió a Madrid con Filomena, por lo que hay que "preparar a la ciudad para que esos episodios climatológicos adversos no tengan las consecuencias más dramáticas, que son la pérdida de vidas".

Preguntada por la gestión de Mazón, y a horas de una protesta pidiendo su dimisión, la portavoz del PSOE cree que "no es el momento" para exigir responsabilidades. "Los damnificados por la DANA en este momento lo que no quieren es confrontación política y sí ayuda", ha remarcado.

"Es importante dejar en este momento la confrontación porque no ayuda. Pero sí, claramente, habrá que hablar de responsabilidades políticas y, sobre todo, de reforzar los protocolos para que esto no vuelva a pasar", ha alegado.

Por eso el Grupo Municipal Socialista pide al equipo de José Luis Martínez-Almeida que se puedan sentar con formaciones políticas, sociedad civil, científicos "para preparar la ciudad ante estas emergencias climáticas que cada vez son más frecuentes porque hay que tener todos los instrumentos para evitar, en la medida de lo posible, que haya muertes, como lamentablemente ha pasado en Valencia y en otras partes del país".