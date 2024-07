Maroto critica la "falta de voluntad política" que llevará a cerrar parques por calor cuando son un refugio climático

Para Reyes Maroto esto no es más que otro "ejemplo de negacionismo climático al no abordar con soluciones los problemas que inciden en la salud de los madrileños"



La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado la "falta de voluntad política" del gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que llevará a cerrar parques históricos, auténticos refugios climáticos, en aplicación del protocolo ante la previsible alerta roja por calor que se espera para este viernes.

"No ha habido voluntad política" de actualización, ha lamentado la edil en declaraciones a la prensa una vez que ha pasado "un año desde que está la propuesta encima de la mesa". "Lamento que el viernes, cuando tengamos ese episodio de alerta roja, estos parques se cierren porque eso supone no ofrecer refugios climáticos a personas que necesitan de estas zonas verdes para encontrar confort térmico que en muchos hogares lamentablemente los madrileños no tienen", ha argumentado.

La socialista ha remarcado que el protocolo debería haberse "aprobado ya" pero "se ha perdido un año, también desde el punto de vista del abordaje de la emergencia climática". "Hoy hablamos del protocolo de calor pero en los próximos meses podemos estar hablando de DANAS o de una emergencia climática derivada de episodios de frío", ha advertido.

Para Reyes Maroto esto no es más que otro "ejemplo de negacionismo climático al no abordar con soluciones los problemas que inciden en la salud de los madrileños", donde además "no valen ni triunfalismos y medidas cortoplacistas".

"Queremos una agenda rigurosa donde estos protocolos se puedan abordar de forma que se den soluciones a las olas de calor o a las emergencias climáticas sin ser tan restrictivos como son ahora, que supone el cierre de todos estos refugios climáticos. Busquemos soluciones", ha planteado la edil, que ha mostrado una actitud de "mano tendida" de su grupo, a diferencia de "la imposición del rodillo" de Almeida.