Maroto exige a Almeida que cumpla el derecho a vivienda y controle las VUT en lugar de ironizar con registro de viajeros

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que cumpla con el artículo 47 de la Constitución, el derecho a la vivienda, y controle la expansión de las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en lugar de ironizar con el registro de viajeros.

Maroto ha reaccionado así desde la Plaza de Oriente, donde el Ayuntamiento ha organizado el acto institucional por la Constitución, después de que Almeida se haya referido a la aplicación del nuevo registro de viajeros al asegurar que al Ministerio de Interior no le tiene "por qué interesar con quién pasas la noche en un hotel".

"Hoy es un día para reivindicar que se cumpla la Constitución española y yo quiero exigir al gobierno de Almeida y también al de la Comunidad de Madrid que se cumpla un artículo, el 47, que garantiza el derecho al acceso de una vivienda digna y asequible y que mandata a los poderes públicos a que este derecho se pueda desarrollar. Y digo el artículo 47 porque llevamos más de seis años del mandato de Almeida y queda mucho por hacer para que los vecinos y vecinas de Madrid tengan garantizado este derecho", ha trasladado a la prensa.

Maroto ha dejado claro que no le valen "planes y programas que son propaganda y que no abordan los problemas que tiene esta ciudad", como el Plan Reside, "un trampantojo que no garantiza el control de las viviendas de uso turístico".

Tras escuchar al alcalde hablando del nuevo registro de viajeros y que lo hacía "jugando de una manera muy irónica con la seguridad", la portavoz socialista ha subrayado "que la seguridad es lo más importante para un destino".

"Sin seguridad, los visitantes van a preferir ir a destinos alternativos. Y realmente quien está generando aquí inseguridad es el gobierno de Almeida, cuando es incapaz de controlar las 15.000 VUT ilegales. Hay sin duda un problema de seguridad en esa falta de disciplina urbanística, pero también hay un problema fiscal y un problema laboral", ha continuado.

Maroto le ha pedido que, "más que ironizar, debería tomarse en serio el problema de las VUT, que regule y controle de una manera rigurosa porque ahí sí hay un problema de seguridad, porque ahí no se sabe quién se aloja ni quién se acuesta con quién".